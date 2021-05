West Ham cale à Brighton et dit pratiquement adieu à la C1

Brighton (3-4-3) : Sánchez - White, Webster, Burn - Groß, Alzate (Lallana, 67e), Bissouma, Moder - Jahanbakhsh (Tau, 73e), Welbeck, Trossard (Zeqiri, 83e). Entraîneur : Graham Potter.

West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Cresswell, Ogbonna, Dawson, Coufal - Rice, Souček - Fornals, Lingard, Bowen (Benrahma, 64e) - Antonio. Entraîneur : David Moyes.

Lesprennent un coup de massue.Alors que dans la soirée Chelsea voyait la Cup lui filer sous le nez , West Ham n'a, de son côté, pas pu faire mieux qu'un match nul face à Brighton (1-1) et s'éloigne desdans la course à la C1. La première période aura notamment été ennuyante à souhait. Certainement inhibés par l’enjeu et face à deslibérés par leur maintien, les Londoniens n’ont pas tenté grand-chose. Il faut donc attendre les derniers instants pour voir Pablo Fornals activer la machine. Sur deux actions similaires, l’Espagnol est à la réception d’une passe en retrait mais ses tentatives sont contrées (42et 43). Peu en vue depuis le début de la rencontre, son coéquipier Tomáš Souček finit par allumer une mèche des vingt-cinq mètres, bien repoussée par Robert Sánchez (45+1).Au retour des vestiaires, Brighton relève le nez finit même par clouer son adversaire. Lancé dans la profondeur par Percy Tau, Danny Welbeck s’en va en effet piquer son ballon et ouvrir la marque de fort belle manière. En manque d’inspiration tout au long de la partie, comme en cette fin de saison, les joueurs de West Ham vont pourtant y croire jusqu’au bout. Entré en cours de match, Saïd Benrahma sauve les meubles, en inscrivant son premier but en Premier League d’une sublime frappe enroulée à l’entrée de la surfaceIl faudra désormais assurer une place en Ligue Europa et ce n'est pas gagné.