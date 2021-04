Khazri et Sainté enfoncent Bordeaux

69

Saint-Étienne (4-1-4-1) : Green - Debuchy, Cissé, Moukoudi, Gabriel Silva - Neyou (Moueffek, 83e) - Hamouma (Nordin, 72e), Camara, Aouchiche (Youssouf, 61e), Bouanga (Monnet-Paquet, 83e) - Khazri (Abi, 72e). Entraîneur : Claude Puel.



Bordeaux (4-3-3) : Costil - Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito - Adli, Seri (Briand, 57e), Bašić - Zerkane (De Preville, 57e), Hwang, Oudin (Ben Arfa, 57e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Une histoire de pénos.En difficulté à Geoffroy-Guichard ces dernières semaines avec un petit succès sur les treize derniers matchs, l'ASSE a doublé la mise ce dimanche en écartant Bordeaux (4-1) pour prendre trois points d'avance sur son adversaire du jour. Malgré l'ouverture du score de Hwang Ui-jo sur un penalty litigieux, les Stéphanois n'ont pas douté bien longtemps avant de recoller au score, encore sur un penalty transformé par Wahbi Khazri. Le Tunisien a confirmé sa bonne forme du moment en donnant ensuite l'avantage aux Verts sur un corner d'Adil Aouchiche, avant d'inscrire un triplé au retour des vestiaires. À 11 mètres, une nouvelle foisLe changement de système girondin (exit la défense à trois) a été un échec total pour les coéquipiers de Benoît Costil, malgré un dernier quart d'heure intéressant avant la pause où Toma Bašić a trouvé le poteau et Laurent Koscielny a vu son but refusé pour hors-jeu. Un malheur n'arrivant jamais seul, Zaydou Youssouf est venu enterrer définitivement son ex. Les Bordelais n'ont gagné qu'une seule de leurs onze dernières parties et commencent sérieusement à regarder dans le rétroviseur, où Nîmes n'est plus qu'à six points.Un Bordeaux au goût amer.