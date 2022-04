Villarreal 2006, l’épopée sous-marine

Lors de la campagne de Ligue des champions 2005-2006, Villarreal va défier tous les pronostics grâce à un esprit d’équipe remarquable et Juan Román Riquelme en leader charismatique. Finalement demi-finalistes de l’édition après une élimination très amère contre Arsenal, les Amarillos auront tout de même tracé la voie d’un futur succès européen.

Deux buts encaissés et deux buts marqués en six matchs

« Si j’aurais aimé tirer le penalty contre Arsenal ? Riquelme était chargé de le tirer. »

Des buts à l’extérieur qui rapportent

Riquelme, un loupé qui fait mal

Article paru initialement dans SO FOOT CLUB

Par Antoine Donnarieix

Propos de Forlán recueillis par AD, ceux de Barbosa et Rodríguez issus de TyC Sports.

26 mai 2021, Villarreal s’impose face à Manchester United en finale de Ligue Europa, au terme d’une séance de tirs au but interminable (1-1, 11-10). Pour le Sous-Marin jaune, c’est une joie immense : il s’agit là de son tout premier triomphe en Europe. Et celui-ci paraît encore plus dingue lorsque l’on se souvient que le club a été relégué en deuxième division il y a seulement neuf ans. Mais à Villarreal, on s’y connaît en miracles et en résurrection. En effet, quinze ans avant cette C3, le club s’était déjà offert une folle épopée européenne, dans la plus prestigieuse des compétitions, alors qu’il n’avait débarqué en D1 que cinq ans auparavant.Retour à la fin de la saison 2004-2005. Au terme d’une dernière journée haletante, Villarreal accroche la troisième place de Liga, synonyme de tour préliminaire de C1. Lestombent d’entrée de jeu contre l’Everton FC de David Moyes. Mais les hommes de Manuel Pellegrini vont réaliser un premier exploit en s’imposant à l’aller comme au tour, et en validant leur ticket pour la phase de poules, pour la première fois de leur histoire., évoque Diego Forlán, avant-centre de l’équipe.Malgré des joueurs charismatiques comme Juan Pablo Sorín, Marcos Senna ou Juan Román Riquelme pour aiguiller la troupe, Villarreal fait tout de même partie des petits poucets de la compétition.rembobine Mariano Barbosa, gardien de but argentin et doublure de l’Uruguayen Sebastián Viera."Mais c’est ici qu’on va jouer ?"Dans les faits, lesvont affronter un bloc équipe impénétrable sans parvenir à faire la différence au cours des deux rencontres (0-0, 0-0). Mieux encore : en six matchs de poules, Villarreal inscrit deux buts et en encaisse autant pour terminer invaincu avec deux victoires, quatre nuls et la place de leader. Lors de la dernière journée, un but d’Antonio Guayre face au LOSC permet aux Espagnols de filer dans le tableau final (1-0)., synthétise Forlán.Pas à pas, Villarreal écrit son histoire. Et celle-ci passe par Ibrox Park, où un huitième de finale contre les Glasgow Rangers attend l’armée jaune.rappelle Forlán.Malgré l’ambiance électrique, Villarreal arrache un match nul bien payé (2-2) avant de se qualifier à la maison grâce à la règle des buts marqués à l’extérieur (1-1)., concède Forlán.Et pour cause : en quarts de finale, Villarreal profite du même point de règlement pour dompter l’Inter grâce au but de Forlán à Milan, puis à Riquelme, passeur décisif pour son capitaine Rodolfo Arruabarrena au Madrigal (1-2, 1-0).confie de son côté Gonzalo Rodríguez, défenseur central desentre 2004 et 2012.Qualifié en demi-finales de C1 et déjà perçue comme l’équipe la plus performante de l’histoire pour sa première participation à la Ligue des champions, Villarreal affronte Arsenal en double confrontation pour un ticket en finale. À Highbury, le Sous-Marin jaune prend l’eau, mais ne craque qu’une seule fois sur un but de Kolo Touré (1-0). Au Madrigal, la donne est bien différente : Arsenal plie sous les offensives hispaniques, mais ne rompt pas. À une minute de la fin du temps réglementaire, l’arbitre siffle un penalty à la suite d’une faute de Gaël Clichy sur José Mari. Juan Román Riquelme a la possibilité d’envoyer tout ce petit monde en prolongation. Mais en plongeant sur sa gauche, Jens Lehmann repousse le tir du Torero et met un terme au rêve éveillé du club espagnol.Dans les larmes, Villarreal doit quitter la compétition le cœur lourd., tranche Barbosa."Ah, ce péno de Riquelme, quel dommage..."Chez Forlán, cette élimination aussi proche d’une finale de C1 reste dure à avaler., confie le meilleur joueur du Mondial 2010.