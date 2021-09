Vanessa Gilles, au nom des femmes

Championne olympique avec le Canada à Tokyo, Vanessa Gilles veut réaliser deux autres rêves. Le premier : se qualifier pour la première fois en Ligue des champions avec les Girondines de Bordeaux. Le deuxième : devenir à 25 ans un symbole du combat pour l’égalité dans le foot féminin, à l’instar de Megan Rapinoe.

« La technique n’était vraiment pas son fort. Elle a même avoué qu’elle n’arrivait pas à faire une passe à dix mètres. »

Des courts... aux cages

« Son engagement ne me surprend pas du tout. Quand elle était à Louis-Riel, elle savait déjà où était sa place. »

Joue-la comme Megan

Par Analie Simon

Propos de Joé Fournier recueillis par AS, ceux de Vanessa Gilles issus de BeSoccer et Le Droit.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce 8 septembre 2021 peut devenir une date historique pour les Girondines de Bordeaux. Leur barrage les opposant à Wolfsburg, double vainqueur et triple finaliste de la Ligue des champions féminine, les Bordelaises peuvent se qualifier pour la première fois de leur histoire pour la plus grande compétition européenne. Battues avec les honneurs en Allemagne (3-2), les filles de Patrice Lair sont à 90 minutes d’un exploit retentissant. Une victoire ce mercredi permettrait également de prolonger le bel été de Vanessa Gilles. La défenseuse de Bordeaux, championne olympique avec le Canada , est devenue une référence dans le championnat français, quatre ans après son arrivée en Gironde et dix après ses débuts dans le foot.Rien ou presque ne destinait la joueuse de 25 ans à percer dans le foot. Ancienne tenniswoman de niveau provincial, Vanessa Gilles s’est logiquement inscrite dans le programme de tennis de l’école Louis-Riel à Ottawa. Mais l’aventure a été écourtée, la faute à un emploi du temps démentiel, entre les entraînements quotidiens de 12h30 à 19h et les voyages à Toronto le week-end pour les tournois., se souvient la Canadienne, qui a passé une grande partie de son enfance à Shanghai, son père étant gérant d’un hôtel.Exit la balle jaune donc, pour un ballon plus gros, au grand désarroi des parents qui avaient investi tant de temps et d'argent. Mais l’appel du foot était trop fort, dans le sillage d'un frère aîné jouant depuis quelques années déjà.À Louis-Riel, Vanessa Gilles commence donc le foot à 14 ans, sous l’aile de Joé Fournier, son entraîneur de l’époque., se souvient son premier entraîneur.Un constat partagé par la principale intéressée :Après une adaptation rapide, Vanessa Gilles trouve sa place... dans les cages. Joé Fournier et son staff se rendent à l’évidence, l’adolescente possède une bonne explosivité, la rapidité et de bons mouvements latéraux., poursuit Joé Fournier."Coach, je n’ai aucun intérêt à devenir gardienne de but."C’est donc tout naturellement que l’ancienne gardienne migre en défense centrale, son poste actuel, seulement quelques mois après ses débuts dans le foot. Pendant quatre ans, la future Bordelaise met beaucoup d’énergie pour s’améliorer et gravir les étapes avec son équipe d’Ottawa Capital United SC, puis à l’université avec les Bearcats de Cincinnati, où la joueuse poursuit en parallèle des études en justice pénale., confie Joé Fournier.À l’université, Vanessa Gilles commence à se pencher sur la question de l’égalité dans le foot féminin. À travers son parcours (Apollon Limassol à Chypre, puis Bordeaux depuis 2018), la joueuse essaie de trouver des réponses avant de faire un discours remarqué devant l’ONU le 20 mars 2019. Alors que les Girondines étaient en tournée nord-américaine, une joueuse allait être choisie pour intervenir au siège social de l’ONU, à New-York. Le choix s’est donc tourné vers la numéro 4, véritable globe-trotter de l’équipe., explique l’internationale canadienne.À l’occasion de la 63session de la Commission sur le statut de la femme, Vanessa Gilles a donc pu défendre son point de vue pendant 15 minutes. Dans son discours, elle a notamment appuyé l’idée que les différences s’observent dès l’université,. Cette intervention devant l’un des organismes les plus influents au monde a donné une petite idée à: devenir un symbole dans l’égalité du football féminin, à l’instar de Megan Rapinoe., soutient son ancien entraîneur à Ottawa. Alors que la joueuse multiplie les actions communautaires en Gironde, elle compte bien devenir une voix qui porte pour défendre les intérêts du football féminin. Tout en continuant à se gaver de baguettes et de croissants et à évoluer dans un championnat qui lui va comme un gant et dans lequel les Girondines espèrent jouer une nouvelle fois les premiers rôles. Et ça, Joé Fournier ne veut pas en louper une miette.