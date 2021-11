Van Gaal qualifie les Pays-Hauts !

Voilà, c’est fait : les Oranje seront bien à la Coupe du monde 2022 au Qatar après leur victoire finale 2-0 face à la Norvège, mardi soir. Ils le doivent grandement à leur sélectionneur Louis van Gaal, parachuté cet été après la désillusion de l’Euro 2020.

Omelette norvégienne sans casser d’œufs

Klaassen classieux

Par Chérif Ghemmour

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Évidemment, tout aurait été plus simple mardi soir à Rotterdam si les Néerlandais n’avaient pas stupidement buté sur le Monténégro samedi (2-2) après avoir mené 2-0. Talonnés de près par la Norvège et la Turquie, ils ont complètement été muselés par la peur du bide. Et face à des Norvégiens privés d'imagination et d’Erling Haaland, ils n’ont pas offert le bouquet final attendu avec un large score.Dans un stade du Kuip complètement vide pour cause de Covid, les Bataves ont accompli ce qu’ils savent le moins bien faire : gérer. C’est-à-dire préserver le point du match nul qui les qualifierait direct au Qatar. Stressés, tendus, ils ont donc offert un festival de passes en retrait, dont pas mal au gardien Cillessen, ont effectué un marquage volontariste de tous sur des Norvégiens limités et ont lancé quelques rares offensives souvent signées Danjuma. Cette bouillie indigeste s’est achevée sur un but tardif de Bergwijn (84), puis un autre de Depay sur un service de ce dernier, parti de son camp dans un raid létal (91). Un 2-0 au frein à main qui a toutefois satisfait le sélectionneur Van Gaal, assis en fauteuil roulant après une chute de vélo :Des propos pas si anodins qui répondent en creux à une lacune persistante des: l’aléatoire redéploiement défensif à la perte et la difficulté à mieux neutraliser le jeu adverse dans la moitié néerlandaise. Un problème déjà observé à l’Euro, l’été dernier... Mais tout ça, Louis van Gaal aura tout le temps de s’en occuper plus tard vu le peu de temps qu’il a eu pour redonner un souffle conquérant à ses gars. Seconds à son arrivée en août, à un point de la Turquie, les Hollandais ont inscrit ensuite 22 buts en 7 matchs et fini premiers de la poule G. Après le revers 4-2 à Istanbul en mars dernier, beaucoup les voyaient au mieux en barrages. La Tulipe de fer a su aller à l’essentiel en sélectionnant les meilleurs du moment, en revenant au bon vieux 4-3-3 national et en figeant un onze type quasi inamovible : Bijlow (Feyenoord) dans les buts, Dumfries, De Vrij (ou De Ligt), Van Dijk et Blind derrière, plus un milieu avec Wijnaldum, Frenkie de Jong et Klaassen et devant, en faux 9, Memphis Depay, épaulé au choix sur les côtés par Gakpo, Malen, Berghuis ou Bergwijn.Devenu moins autoritaire, Van Gaal (70 ans) a très bien fédéré un groupe en jouant beaucoup sur la fibre émotionnelle. À son arrivée, il avait diffusé une vidéo de la convalescence courageuse de ses deux capitaines, Van Dijk et Depay, il avait fait célébrer tous en rond l’anniversaire de Wijnaldum sur le terrain d’entraînement la semaine dernière et il a souvent exalté la gagne nationale en se référant à ladu pilote Max Verstappen, alors qu’il déteste la Formule 1 ! Si le retour de Virgil van Dijk a fait beaucoup de bien au secteur défensif et que Memphis Depay, meilleur relais de « Louis Attak » au sein du groupe, a été le grand artisan de la qualif au Qatar avec 12 buts (comeilleur buteur avec Harry Kane en éliminatoires 2022) et 6 passes décisives, Davy Klaassen s’est aussi merveilleusement distingué depuis le retour de Van Gaal. Titulaire indéboulonnable, il s'est servi de sa fraîcheur et sapour redynamiser des coéquipiers encore pris de doute mardi soir à Rotterdam. À la façon d’un Dirk Kuyt, il n’est pas le plus sexy ni le plus doué balle au pied, mais il donne tout en pesant devant et en prêtant main forte derrière. Animé par la flamme renaissante d’un Ajax redevenu brillant en C1, Klaassen (28 ans) a été l’élément déterminant des moments clés : c’est lui qui égalise à Oslo pour le 1-1 final, lui qui marque le premier but dès la première minute face à la Turquie (6-1) avant d’offrir une superbe passe décisive à Depay, c'est lui qui marque le but très précieux de la victoire en Lettonie (1-0) et enfin c'est encore lui qui provoque le penalty du 1-0 au Monténégro (2-2). Avec 4 buts, le joueur de l'Ajax finit second buteur des Pays-Bas en qualifs... Avoir zappé l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018 explique mieux que le 5-3-2 de Frank de Boer l’échec à l’Euro 2020 d’une grande nation qui accusait deux trop grands trous dans son CV. Voilà donc de retour au plus haut niveau desqui, on le rappelle, sont moins talentueux que la génération de Sneijder, Robben, Van Persie. Mais comme le souligne Louis van Gaal, c’est ce qui fait aussi la force d’une équipe consciente de ses limites, donc plus solidaire, et qui se repose moins sur un exploit de virtuoses qu’elle ne possède pas. Mais de là à envisager une victoire au Qatar en 2022 comme l’a proclamé Louis le Terrible en août dernier, on préférera attendre encore un peu pour voir...