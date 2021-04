Une montgolfière survole le stade du Dinamo Bucarest

11

Un peu de hauteur.Ce vendredi soir, les ultras du Dinamo Bucarest ont décidé d’innover. Privée de stade depuis maintenant plus d’un an en raison de la pandémie, la Peluza Cătălin Hîldan (PCH) a fait voler une montgolfière au-dessus du stade Ștefan cel Mare en plein match contre l’Academica Clinceni (1-3). Bien sûr, quatre ultras étaient présents dans les airs.Au-delà des messages affichés concernant le retour au stade et leurs actions pour maintenir le club en vie, les supporters ont sérieusement tancé les joueurs sur Facebook. Car cinq d'entre eux ont participé à un anniversaire avec amis et musiciens, quelques heures avant la dernière rencontre de la phase régulière. En outre, le Dinamo vit la saison la plus difficile de son histoire (quatorzième sur seize) et risque la relégation en deuxième division pour la première fois. Sauvés de la faillite il y a quelques jours grâce à une mobilisation sans précédent desdu Program DDB, désormais actionnaire majoritaire, lesont encore neuf matchs de « barrage » pour sauver leur tête.Alerte, géant d'Europe de l'Est en péril.