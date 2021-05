Un ultra du Sokol Saratov fait plus de 16 000 kilomètres pour soutenir son équipe

AL

Jusqu'au bout du monde et au-delà.Ce lundi, un membre de la, le groupe ultra principal soutenant le Sokol Saratov en troisième division russe a parcouru plus de 16 000 kilomètres aller-retour pour encourager son équipe à l'autre bout du pays, dans la ville de Yuzhno-Sakhalinsk au nord du... Japon, dans le glacial et tenace Extrême-Orient russe. L'histoire ne détaille pas son moyen de locomotion pour rallier l'île de Sakhalin.de son groupe de PFL, le Sokol n'a pu faire mieux qu'un nul face à Sakhalin, 14et encore sous le coup d'une potentielle relégation. Ce sont d'ailleurs les locaux qui ont ouvert la marque par le jeune pousse Maksim Batrakov avant que Zalimkhan Maysultanov ne lui réponde au retour des vestiaires (1-1 score final). Sous une neige abondante placée sous protection divine, le supporter téméraire des faucons s'est livré corps et âme, bâche extérieure de son groupe en main, tout en établissant le record du déplacement le plus lointain de la. Il a également eu l'opportunité de taper la pose aux côtés de ses héros après la rencontre.Précisons toutefois que le déplacement le plus long en Russie concerne pour l'heure les villes de Kaliningrad (exclave russe au bord de la Baltique) et Vladivostok De quoi sérieusement creuser l'estomac.