Un OL tardif, une pluie charentaise et un derby parisien à sens unique

Un Soyaux-Fleury reporté pour ce début de la phase retour et peu de nouveautés sur toutes les autres pelouses : l'OL l'a emporté malgré Mylène Chavas, tout comme le PSG et Bordeaux, alors que Metz et Marseille ont bien évidemment perdu. Heureusement que Clarisse Le Bihan, Marie-Antoinette Katoto et Ouleymata Sarr sont là pour nous offrir des top buts.

6

Ce qu'il faut retenir de la 12e journée

12e journée de #D1Arkema ➡️ Résultats et classement après les matchs de ce dimanche pic.twitter.com/4geptTOJFY — D1 Arkema (@D1Arkema) December 15, 2019

Le golazo du week-end : Clarisse Le Bihan

Vous ne la quitterez plus des yeux : Mylène Chavas

Vous avez raté

Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd

Le point Gossiiiiip !

Les résultats de la 11e journée de D1

Soyaux - Fleury : reporté

Le week-end n'a pas démarré sous les meilleurs auspices, avec le report de Soyaux-Fleury sur arrêté préfectoral en raison des intempéries sur Angoulême : le duel du ventre mou se disputera samedi 21 décembre. Malgré quelques turbulences du côté de Dijon, le leader lyonnais s'en est sorti chez le 10du championnat (0-2) et enchaîne une sixième victoire de rang. La seule équipeque possède Jean-Michel Aulas ne creuse pas son avance en tête, puisque le Paris Saint-Germain a croqué son petit frère le PFC à Charléty (0-3) grâce à un splendide but du talon signé Marie-Antoinette Katoto , une réalisation en pivot de Léa Khelifi et un dernier pion génialement chanceux de la part d'Ashley Lawrence, joueuse canadienne de l'année 2019 . Derrière, Bordeaux enchaîne une cinquième succès et conforte sa troisième place en se baladant à Marseille (1-4). Pour le reste, le Stade de Reims a arraché un point in extremis à Guingamp grâce à sa capitaine Giorgia Spinelli à la 89(1-1) et passe ainsi à la neuvième place devant le DFCO à la différence de buts (seul mouvement au classement), alors que Montpellier s'est fait plaisir sur le pré du cancre messin (0-3).Une relance complètement manquée par la gardienne messine Justine Lerond (déjà fautive sur le premier pion) ? Clarisse Le Bihan punit : la Montpelliéraine ne se pose pas de questions et envoie un lob quasiment depuis le rond central pour clore le récital du MHSC en Moselle (0-3).D'habitude, lorsque le rouleau compresseur lyonnais est en déplacement sur les routes de France, l'affaire est rapidement pliée, et le suspense demeure rarement jusqu'à la mi-temps. Ce week-end, face à un DFCO qui les avait déjà fait déjouer en octobre (0-0), les Fenottes ont pas mal galéré, la faute à la jeune gardienne bourguignonne Mylène Chavas, 21 ans, impériale pendant 74 minutes face à Wendie Renard et consorts, même si elle a également pu compter sur une Amel Majri maladroite sur penalty (22) et sur sa barre transversale (57). L'internationale française en jeunes, passée par l'AS Saint-Étienne avant d'atterrir à Dijon, a fini par s'incliner sur une tête imprenable de Renard (75) et devant Shanice van de Sanden dans le temps additionnel (90+3). Mais l'OL a tremblé, et c'est déjà une performance.Il paraît qu'Ouleymata Sarr n'avait pas marqué depuis plus de trois mois ? L'attaquante girondine d'origine mauritanienne a répondu face à Marseille avec un doublé plein d'autorité. Après avoir fait le break en faveur des siennes à l'aide de Viviane Asseyi et de la barre transversale, elle s'est offert un enchaînement classieux dix minutes plus tard pour corser l'addition . Il faut dire que cette saison, le promu provençal (11sur 12) est la victime parfaite, et encore une fois, ça n'a pas loupé pour des Bordelaises qui carbure à plein régime ces temps-ci. Après l'ouverture du score précoce de Claire Lavogez (7) et le double coup de canon de Sarr, Maëva Salomon a sauvé l'honneur pour l'OM de la tête (76), mais l'inévitable Asseyi a puni les filles de Christophe Parra trois minutes plus tard. C'est toujours aussi compliqué pour les Olympiennes, mais au moins, il y a eu du but dans le 9arrondissement de la cité phocéenne.» Eugénie Le Sommer est comme toutes les joueuses de son équipe : elle n'est jamais rassasiée.Vous n'avez pas pu la louper si vous aviez décidé de vous poser devant le show de TF1 samedi soir : Amandine Henry était présidente du jury de Miss France 2020, et a bien kiffé sa soirée. Vive la Guadeloupe.