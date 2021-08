Le livre qui raconte les petites histoires secrètes et insolites du PSG

Petites histoires et anecdotes : tous les secrets du club de la capitale.

HISTOIRES INSOLITES ET SECRÈTES DU PSG

Écrit par François-Xavier Cottin et Julien Mahieu (de SO FOOT)

Publié chez CITY EDITIONS

Disponible le 25 août 2021

320 pages - 18,50 euros.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Savez-vous que c’est grâce à une émission de Pierre Bellemare que le Paris Saint-Germain a vu le jour en 1970 ? Qu’Annie Cordy, fan de la première heure, a chanté le tout premier hymne du club ? Que lors d’un match en 1994, l’équipe a encaissé un but à cause d’un ramasseur de balle ? Que le premier maillot du PSG était rouge ? Que Ronaldinho s'est volontairement rendu malade pour ne pas jouer un match ? Qu’avant une rencontre OM-PSG, de l’ammoniaque aurait été intentionnellement répandue dans les vestiaires des Parisiens ?Des années 1970 à aujourd’hui, de David Ginola à Zlatan Ibrahimović, de Luis Fernandez à David Beckham, ce livre retrace l’étonnante et passionnante épopée du PSG. Autant de personnages et d’anecdotes insolites et méconnues qui font la grande et belle histoire d’un club pas comme les autres.