Un Anglais condamné pour racisme sur Facebook après la finale de l'Euro

À football fan who livestreamed himself on Facebook racially abusing three England players after the Euro 2020 final has been jailed. Read more https://t.co/o9DcPozWrv pic.twitter.com/wuADhyRHI3 — CPS (@CPSUK) November 3, 2021

Facebook ou Mura, peu importe : pas de place au racisme.Un supporter anglais nommé Jonathon Best a été condamné à dix semaines de prison pour injures racistes lors de la finale de l'Euro 2020 entre l'Italie et l'Angleterre à Wembley. Sur son profil Facebook, l'anglais de 52 ans, conducteur de chariots élévateurs à Londres, a diffusé en direct une vidéo de lui en train d'allègrement insulter les trois joueurs ayant raté leur tir au but, à savoir Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho Le Guardian rapporte qu'il a été jugé ce mardi dans un tribunal de la banlieue de Londres non loin de Wembley.Interpellé par un de ses collègues et un ami sur Facebook, la police anglaise s'est saisi de l'affaire. La vidéo a été supprimée du réseau social, et Jonathon Best a été arrêté., a déclaré Elaine Cousins, du Crown Prosecution Service.Difficile de moins bien porter son nom.