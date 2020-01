Tu sais que t’as suivi la décennie de foot en Espagne quand...

L’Atlético de Madrid qui vient perturber l’ordre établi, les frasques de Javier Tebas et Luis Rubiales, un village au cœur du Pays basque qui s’invite dans l’élite nationale et les chutes libres de Málaga, du Deportivo La Corogne et de l'équipe nationale. Bref, tu as bien suivi la décennie de foot en Espagne quand...

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

L'Estadio Vicente-Calderón n'est maintenant plus qu'un champs de ruine où passe l'autoroute désormais. ?? pic.twitter.com/9rYl03bsYu — Atlético de Madrid FR ?? (@AtletiFrancia) November 11, 2019

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Par Antoine Donnarieix et Simon Butel

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... tu es arrivé comme un prince dans la nouvelle décennie : le Barça était champion d’Europe en titre et l’Espagne aussi.... tu te disais que malgré la présence de Zlatan, Bojan Krkić avait le potentiel pour devenir l’un des atouts majeurs du Barça de Pep Guardiola dans les années à venir.... tu te demandais encore si Karim Benzema n’avait pas visé un peu trop haut au moment de s’engager au Real Madrid.... en revanche, tu avais déjà capté que Royston Drenthe était un beau pétard mouillé pour le Real.... tu as vu Lassana Diarra porter le numéro 10 au Real.... et Cristiano Ronaldo porter le numéro 9.... peu après, tu as vu Raúl González Blanco quitter son Real pour Schalke 04. Est-ce que ce monde est sérieux ?... tu as vu Florentino Pérez prendre dix ans dans le museau sans changer de fonction. Le cumul des mandats, ça le connaît.... tu as vu Sergio Ramos prendre dix ans dans le museau sans changer de club. C’est qui le patron ?... pourtant, tu avais constaté que Ramos ne savait même pas tenir un trophée.... tu as vu le FC Séville remporter la Coupe du Roi en 2010 contre l’Atlético de Madrid. C’est qui, le Barça et le Real ?... tu t’es mis à croire très fort au projet de Málaga et de son cheikh Al-Thani.... et puis en fait, non.... tu as vu une mise à mort.... tu as bien vu que Gerard Piqué avait cinq doigts sur sa main droite.... tu as vu José Mourinho traîner dans la boue Iker Casillas. Classe.... «» Oui, le Mou savait également remettre Pedro León à sa place.... sans oublier d'en placer une pour Ángel Di María : «... tu as vu Marcos Alonso tuer une amie dans un accident de voiture à Madrid avant de repartir vaquer à ses occupations professionnelles en Angleterre.... tu plaçais à peu près autant d’espoir dans l’éclosion d’Isaac Cuenca que tu en places aujourd’hui dans celle d’Ansu Fati.... tu as compris que Javi Martínez et Iker Muniain étaient bien plus que de simples amis.... tu as également compris que Marcelo Bielsa était bien plus qu’un simple entraîneur de football.... tu as également compris que Radamel Falcao était bien plus qu’un simple avant-centre.... tu as également compris que Leo Messi était inqualifiable.... tu as vu Cesc Fàbregas réinventer le poste de numéro neuf.... tu t’es dit que la nomination de Javier Tebas en tant que président de la LFP espagnole allait apporter un vent de fraîcheur sur le championnat.... tu as vu un supporter de l’Athletic Club pisser sur la statue d’Alberto Ormaetxea à l’entrée d’Anoeta. Il est passé où, le respect ?... tu t’es bien marré quand Dani Alves s’est mis à manger une banane lancée depuis les tribunes à Villarreal.... et comme tout le monde, tu as appris qu’il ne s’agissait que d’un coup de pub organisé par l’agence de Neymar. Nul.... tu as vu Diego Simeone réaliser l’impossible, à savoir remporter le championnat d’Espagne avec un autre club que le FC Barcelone ou le Real Madrid.... même si tu sais que le véritable exploit de la saison reste celui d’Eibar, une ville de 27000 habitants championne de D2 et promue en Liga pour la première fois de son histoire.... tu as dit adieu à Alfredo Di Stéfano et Luis Aragonés au cours de la même année civile, sans oublier de dire au revoir à Puyol sur les terrains de football. Bien évidemment, tout cela s’est passé en 2014. Le mauvais karma.... tu as fini par accepter que MSN n'était plus seulement une messagerie instantanée où l'on s'envoyait des messages en police Comic Sans.... tu as vu Denis Cheryshev éliminer le Real Madrid de la Coupe d’Espagne grâce à sa simple présence sur le terrain. Génie.... tu as constaté que Dani Parejo ne buvait pas que de l’eau.... tu as vu Fernando Torres accueilli comme un roi à Vicente-Calderón pour son retour à l’Atlético de Madrid. Qu’est-ce que c’était beau !... aujourd’hui, tu ne vois désormais plus qu’un tout petit bout de la grada Preferencia avec la route M-30 qui longe la tribune. Qu’est-ce que c’est triste !... heureusement,a eu le droit à des adieux dignes de ce nom au Wanda Metropolitano.... tu as compris qu’un foutu cancer pouvait prendre le dessus sur un génie comme Cruyff.... tu as vu l’Athletic Club d’Ernesto Valverde remporter la Supercoupe d’Espagne avec panache.... tu as compris que Getafe était avant tout un club générateur de beaucoup d’amour.... tu as vu Zinédine Zidane remporter haut la main son premier match en tant qu’entraîneur du Real Madrid contre le Deportivo La Corogne, et tu as d’abord mis ça sur le compte d’une «» .... tu as vu Leo Messi brandir son maillot devant les spectateurs du Santiago-Bernabéu, mais aussi CR7 lâcher un gros «» au Camp Nou.... tu te disais que ce José Antonio Reyes allait très vite balle au pied, que ce soit à l’Atlético de Madrid ou au FC Séville.... puis tu t’es dit plus tard qu’il allait également trop vite en voiture.... tu as vu Unai Emery faire des merveilles sur un banc.: ce n’était pas celui du Paris Saint-Germain.... tu as vu Kevin Gameiro remporter trois coupes d’Europe de plus que le PSG dans toute son histoire. Pas mal, pour un second couteau.... tu as aussi vu Kevin Gameiro établir le record de victoires en Ligue Europa pour un joueur français : quatre. Une de plus, et ça faisait une jolie... tu t’es souvent demandé pourquoi on n’appelait pas la C3 «» . Et la C1 «» , d’ailleurs.... mais aussi combien de Ballon d’or aurait gagné ce fameux Xaviniesta, s’il avait réellement existé.... tu as vu Steve Nash débarquer à Majorque pour faire autre chose que du tourisme.... tu as vu un certain Javi Poves prendre sa retraite à 24 ans et après douze minutes de jeu en pro.... tu as vu Leo Messi finir six foisde la Liga. Tranquille, le mec.... en le voyant signer au FC Séville à l’été 2015, tu t’es dit que cette fois, c’était vraiment la bonne pour Gaël Kakuta.... tu as cru à la publication sur les réseaux sociaux de Gerard Piqué pour Neymar avec un «» déterminé.... tu as découvert, malgré ses talents divinatoires très relatifs, que le mari de Shakira était un sacré businessman et un producteur hors pair.... bon, en revanche, tu n’as pas vraiment accroché avec «» , le docu’ visant àle choix d’Antoine Griezmann entre rester à l’Atlético ou filer au Barça. Beaucoup de bruit pour rien.... tu t’es un temps demandé si l’Athletic Bilbao avait adouci ses critères de recrutement. Avant d’apprendre qu’Aymeric Laporte avait en fait un grand-parent basque.... tu as vu un dénommé Michu sortir de l’anonymat, affoler les compteurs, s’inviter en équipe nationale et retourner dans l’anonymat en même pas trois ans de temps. Tout va décidément très vite, dans le football.... tu as vu Aritz Aduriz inscrire plus de la moitié des buts de sa carrière une fois passé le cap fatidique des trente ans, et claquer un énorme ciseau face au Barça en début de saison à... 38 berges. Prends ça, la crise de la trentaine.... tu as vu le Ney enflammer les pelouses de Liga avant d’enflammer le marché des transferts.... tu t’es dit que remplacer Ángel María Villar par Luis Rubiales à la tête de la Fédération ne pouvait être qu’une bonne idée.... tu as vu le Betis Séville revenir en haut de l’affiche pour donner du fil à retordre au voisin honni.... tu n’as pas vu une seule fois le Recreativo Huelva en Liga pendant toute la décennie. Dommage pour le club doyen en Espagne.... tu as vu Cristiano Ronaldo quitter le Real Madrid avec un ratio total de 450 buts marqués pour 438 matchs joués. Tout simplement monstrueux.... tu as vu Llançà fêter son accession en deuxième division nationale avec une strip-teaseuse dans les vestiaires.... tu as vu le FC Burgos, club de troisième division, décider d’être présidé par un homme de 24 ans.... tu constates que le Deportivo La Corogne est descendu trois fois en deuxième division au cours de la décennie et que personne ne fait mieux l’ascenseur. Qu’il est loin, le Super Depor.... tu as vu Xabi Prieto terminer une carrière uniquement passée avec le maillot de la Real Sociedad sur les épaules. Fidélité.... tu as kiffé la défense du FC Valence face aux accusations de plagiat portées par DC Comics, maison d’édition ayant donné naissance à Batman et Superman : «. » Allez, bonne nuit.... tu as vu Valence remporter une Coupe d’Espagne pour célébrer son centenaire après onze longues années de disette.... tu as du même coup vu le Barça échouer à un match d’un historique quintuplé consécutif en Coupe du Roi.... tu as eu des nouvelles de l’ancien Marseillais Koke du côté de Málaga. Et son activité professionnelle a bien changé ... forcément, tu t’inquiètes pour l’avenir, notamment sur la possibilité de voir un match de Liga délocalisé aux États-Unis.... mais d’un autre côté, tu constates que Joaquín et Santi Cazorla te permettent encore de croire en la jeunesse éternelle. Alors vivement 2020.