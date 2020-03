On y est. Après la Serie A et la Liga, ce sont la Ligue 1, la Premier League, la Bundesliga et à peu près tous les championnats qui se sont désormais mis en stand-by à cause de ce foutu virus, te laissant comme un con. Toi le passionné, tu sais qu'il n'y a plus de foot à la télé quand...

Par Jérémie Baron

... tu noies ton chagrin sur la console, même avec le terriblesur GameCube.... et tu simules les affiches annulées du week-end comme un gamin de huit ans.... le whisky-coca a du mal à te faire oublier Élie Baup le samedi soir.... tu te mets à douter de ton existence.... tu as fait trois fois le tour des chaînes sur ton petit écran.... l'occasion de te rendre compte que tu as accès à Science & Vie TV.... mais tu passes finalement ton après-midi devant l'addictif «» , évidemment.... tu hésites presque à faire un footing, là, tout de suite.... tu pensais qu'on ne pouvait pas plus s'ennuyer que devant un Nantes-Metz.... tu es à deux doigts de lancer le Blu-ray. Avec les scènes coupées.... tu te dis que ce n'est pas si mal, le combiné nordique.... tu es prêt à t'abonner à Foot+ pour avoir ta dose.... comment ça, CFoot n'existe plus ?!... désespéré, tu as regardé Koh-Lanta vendredi soir en espérant voir Denis Brogniart lancer le Mag de la Coupe du monde.... tu ne pensais pas que la suspension de la BuLi te mettrait un tel coup au moral ... elle te fait limite envie, cette redif' du Reims-Brest de la semaine dernière.... tu te dis que le karma a été rapide, entre l'éviction de CJP et le début de l'apocalypse.... tu es journaliste sportif. Enfin était.... avec cette histoire de quarantaine, tu penses que ton équipe de coeur a désormais assez de points pour s'assurer le maintien.... tu t'étais dit naïvement que ce serait l'occasion de t'intéresser à d'autres sports, comme le tennis, la Formule 1 ou la MLS.... tu commences à te demander comment tu expliqueras à ton futur gosse ce que c'était, le football.... tu as reporté ton réveil.... tu as bazardé BeIN, Canal et RMC et tu as changé d'abonnement ... même une trêve internationale , tu ne dirais pas non.... tu n'as pas eu le coeur d'annuler la soirée foot que tu avais prévu, ce qui t'a obligé à mettre une patate à ce pote qui a ramené chez toi un pack de la cousine mexicaine de la Desperados.... tu as rêvé de Paga la nuit dernière.... tu ne pourras même pas te défouler dimanche sur le terrain cabossé de ton équipe de district ... tu n'es pas Cédric Villani.... tu es allé voirau ciné.... tu as poussé un cri de joie lorsque tu as trouvé un lien streaming pour mater le championnat hongrois.... en attendant des jours meilleurs, tu te refais les classiques.... et ça commence par Évian-Sochaux 2014.... tu vas devoir te trouver une autre excuse pour ne pas aller voter.... tu as demandé qu'on te rembourse les 180 centimes dépensés dansdu jour.... tu as envoyé un message à ton ex. Sobre.... tu t'es dit que tu étais sauvé en découvrant qu'il existait des compilations de Vito Hilton sur Youtube.