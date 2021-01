Troyes et Paris tenus en échec, Amiens se replace

Incapable d'empocher les trois points à Dunkerque (0-0), le leader Troyes permet à ses poursuivants de revenir sur lui. Une aubaine que n'a pas saisie Clermont, tenu en échec sur la pelouse de Sochaux (0-0). Même combat pour le Paris FC, embêté toute la soirée par Ajaccio (1-1). En queue de peloton, Châteauroux a perdu contre Guingamp (2-3), et Chambly s'est défait facilement de Pau (1-3).

À nouveau leader de Ligue 2, Troyes n’a pas réussi à prendre les trois points sur la pelouse de Marcel-Tribut. Pourtant, les joueurs de l’ESTAC ont dominé la rencontre, mais ont touché deux fois les montants dunkerquois lors du second acte. En face, les gars de Fabien Mercadal peuvent également nourrir quelques regrets, puisque Malik Tchokounté avait bien failli ouvrir le score peu avant la demi-heure de jeu, mais son smash de la tête a filé à côté. Suffisant pour que l'équipe de Laurent Batlles reste provisoirement en tête du classement, en attendant le choc ce samedi entre Toulouse et Grenoble.Le PFC aurait-il surperformé en début de saison ? La réponse est encore loin d’être définitive, mais le nouveau match nul des Franciliens, lors de la réception de l’ACA, tend malgré tout à confirmer cette hypothèse. Notamment parce que la troupe de René Girard a encore peiné à déployer son jeu, concédant l'ouverture du score des Ajacciens à la suite d'une belle reprise du plat du pied gauche de Bévic Moussiti-Oko. Heureusement, la fin de rencontre a été plus sérieuse de la part des locaux, en atteste l'égalisation en fin de match de Saïd Arab, bien servi par Laura. Plus aucun but ne sera marqué entre Parisiens et Corses, et les premiers cités peuvent une nouvelle fois s'en vouloir.Forts de leur série de deux victoires consécutives, les Sochaliens ne sont pas parvenus à profiter du nouveau faux pas du Paris FC. Pourtant, contre Clermont, au pied du podium, ils ont dominé le début de la rencontre, bien emmenés par la patte gauche soyeuse de Bryan Soumaré. Clermont a fait le dos rond et s'est même crée quelques occasions, dont une frappe trop molle de Jason Berthomier. Finalement, les Auvergnats se sont contentés du point du match nul, laissant Sochaux à six points, et grimpant provisoirement sur le podium de Ligue 2. Une bien belle affaire. Désormais privé de son fou du village , Teddy Chevalier, de retour à Courtrai pour la troisième fois de sa carrière, Valenciennes est quand même parvenu à ramener les trois points du port du Havre. Pour ça, il a fallu qu’Allan Linguet se joue de la défense normande avant de servir Mathis Picouleau, dont la finition a été impeccable. La tête au fond du sac, les Havrais ont craqué cinq minutes plus tard quand Baptiste Guillaume a été malicieusement trouvé dans la surface avant de marquer son huitième but de la saison. Pas de quoi redonner le sourire à Paulo Le Guen.Si Benoît Cauet voulait faire bouger le classement de Ligue 2 en prenant trois points à domicile, ses Castelroussins ont tenu une petite heure avant de craquer, et perdre leur 12rencontre de la saison. Pourtant, les locaux ont dominé le début de la rencontre, mais la frappe d’Amir Nouri est passée au-dessus. Ensuite, les gars de Cauet ont levé le pied, trouvé la barre d’Enzo Basilio, et encaissé un but en début de seconde période après une reprise de Ronny Rodelin. Après quoi, les Bretons ont pris confiance, puis enfoncé leur adversaire grâce à l’Haïtien Frantzdy Pierrot, passeur décisif sur le troisième pion de son équipe, inscrit par Yeni Ngbakoto. Deux nouvelles gifles qui ont réveillé Châteauroux, et surtout Rémi Mulumba, double buteur en fin de match. Insuffisant car les Berrichons restent bons derniers de Ligue 2.Vendue le 31 décembre dernier à un groupe d’investisseurs sino-américains, l’ASNL a remporté son premier match de l’année civile contre Valenciennes. Assez pour que le nouveau président, Gauthier Ganaye, continue de faire confiance à Jean-Louis Garcia :Problème, les Nancéiens ont la fâcheuse habitude d'allumer le feu eux-mêmes. La réception de Rodez n'a rien changé à cela puisque les hommes de Garcia ont mené deux fois au score, grâce aux crânes de Séka Coulibaly et Vinni Triboulet, mais se sont fait rejoindre à chaque fois, la faute à Rémi Boissier et au malheureux Coulibaly, buteur contre son camp dans les arrêts de jeu.L’autre match de la peur a tourné en faveur de Chambly, vainqueur facile sur la pelouse de Pau, dont le président, Bernard Laporte-Fray, comptait. Un désir qui ne s’est pas transformé en réalité, puisque Chambly a ouvert le score dès l’entame, après que Medhy Guezoui a traversé la partie de terrain adverse pour tromper le portier palois, inscrivant son troisième pion de la saison. Au retour de la pause, Guezoui a redonné le tournis à la défense de Didier Tholot, mettant un petit pont avant de servir en retrait Jorris Correa, qui ne s’est pas fait prier pour faire le break. À l'heure de jeu, Younn Zahary a redonné le sourire aux Palois, mais c'était compter sans Guezoui, buteur pour la seconde fois de la soirée. Merci Medhy. Sanctionnés ce jeudi d'un match perdu sur tapis vert , les Chamois niortais se sont écroulés lors de la réception d’Amiens. La faute à un début de match raté, laissant le soin à Amiens de dominer, et d'ouvrir le score grâce à Charles Akolo, tout heureux d'hériter du ballon dans la surface. Son deuxième but, un lob aussi somptueux que délicat, n’est pas dû à la chance, mais au talent de l’attaquant de poche amiénois, qui a permis à son équipe de faire le break. Les Chamois ne reviendront pas et restent planqués dans le ventre mou du championnat. Tout l'inverse d'Amiens, qui revient à sept points du podium.