Trois matchs de Serie A reportés à cause du coronavirus

#Coronavirus, conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri al @DPCgov in seguito al vertice del Comitato operativo presieduto dal Presidente @GiuseppeConteIT https://t.co/RUzzOdv64t — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 22, 2020

Le coronavirus fait (encore) des siennes.En Italie, les amateurs de Serie A pourront prolonger leur grasse matinée ce dimanche. Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte a annoncé ce samedi après-midi le report de trois matchs qui devaient initialement se dérouler ce dimanche dans le nord-est du pays : Inter - Sampdoria, Hellas - Cagliari et Atalanta - Sassuolo.L'Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus : 79 malades sont touchés et deux septuagénaires ont succombé au virus. Fermeture des entreprises et des établissements scolaires, annulation d’événements culturels et sportifs, report de matchs de foot : ce ne sont pas moins de52 000 personnes qui se retrouvent confinés dans onze communes dans le nord de la Botte. La section Lombardie de la Ligue Nationale de football amateur a également annoncé le report de plus de 100 matchs, notamment dans la catégorie des jeunes.Heureusement que cette cochonnerie ne passera pas les Alpes...