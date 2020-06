Trois clubs de Seine-Saint-Denis s'entendent pour former le FC 93

QC

L'union fait la force.Surprenant troisième de National 2 derrière Sedan et Bastia cette saison, l'AF Bobigny a décidé de s'entendre avec deux autres clubs de Seine-Saint-Denis à partir de la saison prochaine, comme le rapporte. L'AF Bobigny, Bagnolet Académie et l'USM Gagny vont ainsi former le FC 93, sans pour autant effacer les clubs. «, s'enthousiasme Mamadou Niakaté, président de Bobigny.Concrètement, dans chaque catégorie, un pôle élite va voir le jour afin de rassembler les meilleurs joueurs de chaque club. Si les effectifs de Bobigny tiendront une place majeure au départ, le club évoluant en National 1 contrairement à ses deux associés, le but est de développer «» pour alimenter l'équipe première. Un partenariat dont se félicite Kassim Thiam, président de Bagnolet Académie : «» La saison prochaine, hormis pour le stade de Bagnolet pas homologué pour les rencontres de N2, les entraînements et matchs de chaque équipe élite du FC 93 se dérouleront à tour de rôle dans les stades des trois clubs.Le Paris FC et le Red Star peuvent trembler.