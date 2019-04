Tottenham-Ajax, récit d'une histoire juive

Autorevendiqués clubs juifs par une frange non négligeable de leurs supporters, Tottenham et l'Ajax entretiennent un lien aussi puissant qu'ambivalent avec l'identité et la communauté juives. Récit d'une histoire faite d'exils, de symboles et d'étoiles de David en tribunes.

London Calling

De l’Espagne au Jodenbuurt

« Zone grise » et Superjoden

Par Adrien Candau

L'Europe entière s'attend évidemment à voir du spectacle. Du côté descomme des Ajacides, on a la réputation d'avant tout vouloir s'enjailler sur le terrain, plutôt que de bétonner sa propre surface de réparation. Les esthètes en salivent d'avance, mais la particularité de ce Tottenham Ajax résonnera aussi en tribunes. Où l'on devrait voir des drapeaux à l'étoile de David fièrement brandis au détour des virages. Comme une évidence, pour deux clubs dont certains éléments identitaires empruntent beaucoup au symbolisme judaïque.Une drôle de spécificité, que partagent donc le club du nord de Londres et celui d'Amsterdam. Côté, voilà des décennies que les supporters s'identifient comme la «. » Un nom qui prend sa source dans une histoire qu'il faut rembobiner jusqu'en 1881, à des milliers de kilomètres de Londres, en plein Empire russe. Soit l'année du début des Pogroms, qui accouchent de violences et de meurtres à l'égard de milliers de Juifs, contraints d'émigrer pour des terres moins hostiles. «» , estime le journaliste Anthony Clavane, auteur de, un livre sur l’impact et l’histoire de la communauté juive au sein du football anglais.La plupart d'entre eux s'installent alors à Londres. Rapidement, le football est considéré comme un vecteur d'intégration décisif pour la communauté juive britannique : «, déroule Clavane.La revendication du supposé caractère juif de Tottenham par ses propres fans n'interviendra cependant que bien plus tard, dans les années 1970, alors que la montée du racisme au sein de la société anglaise contamine certaines franges ultras de supporters. «(youpins, N.D.L.R), précise Clavane.Même causes, mêmes conséquences à Amsterdam, à partir de la fin des années 1970 : s'ils sont très loin du pouvoir de nuisance de leur équivalents anglais, certains groupes des supporters bataves s'en prennent aux fans et joueurs de l' Ajax , à coups de termes antisémites : «, pose l’écrivain et journaliste David Winner, auteur de, un livre de référence sur l’histoire du football hollandais.(Juifs, N.D.L.R)» Pourquoi cibler spécifiquement l' Ajax ? «Jodenbuurt» Une réputation qui prend racine à la fin du XVIsiècle. Expulsée consécutivement par les royaumes catholiques d' Espagne en 1492, puis du Portugal en 1496, la diaspora juive retrouvera en la Hollande un port d'attache, à partir de 1581. Sept provinces bataves, jusqu'ici annexées par l' Espagne , se déclarent alors indépendantes. Protestantes et plus tolérantes à l'égard des autres religions, ces Provinces-Unies garantissent à tous le droit à la liberté de conscience. Elles attirent alors un nombre significatif de migrants juifs, dont une bonne partie s'installe à Amsterdam.La suite de l'histoire sera pourtant beaucoup plus nuancée. Notamment sous l'occupation allemande, lors de la Seconde Guerre mondiale. Des temps troubles, où l' Ajax serait resté relativement neutre : «, relate l'historien Paul Dietschy, en se référant aux travaux du journaliste et écrivain Simon Kuper, auteur de, un ouvrage qui retrace l'histoire du club amstellodamois.Une attitude relativement passive vis-à-vis de l'occupant nazi, que de nombreux historiens prêtent plus largement à la société hollandaise, là où l'opinion batave a longtemps baigné dans ce que certains décrivent comme le mythe d'un peuple résistant et protecteur de sa communauté juive. «, reprend David Winner.» Rien d’étonnant en somme, à voir les fans des Lanciers s’affubler volontiers du nom de. Soit les « Super Juifs » en VF, qui se dresseront donc face à lades. Deux surnoms savoureux, comme une bonne vieille blague juive.