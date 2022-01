Top 50 : Transferts avortés (de 50 à 41)

#44: Adrien Silva à Leicester

Les dernières heures du mercato et les problèmes de fax, cette grande histoire d'amour. Chaque année, ils sont quelques-uns à être victimes de cette technologie d'un autre temps et des négociations trop longues entre dirigeants et agents. Ce 31 août 2017, le dindon de la farce se nomme Adrien Silva. Après quinze ans passés au Sporting, le milieu portugais a l'opportunité de rejoindre l'Angleterre et Leicester, qui débourse plus de 20 millions d'euros pour se l'offrir. Problème : lesne peuvent pas enregistrer le transfert à cause d'un retard de... 14 secondes. Zéro cadeau de la part de la FIFA, le joueur de 28 ans appartient bien à Leicester, mais il doit prendre son mal en patience et n'est pas éligible pour faire ses débuts en Premier League avant le 1janvier 2018, date de l'officialisation de son transfert (enfin !) et de sa première apparition sur les pelouses anglaises contre Huddersfield. Tout ça pour 21 petits matchs avec Leicester et un prêt de six mois à Monaco un an plus tard pour le natif d'Angoulême.