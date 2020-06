Top 100 : Humiliations suprêmes (de 40 à 31)

#31: Zambo sur Carvajal

Villarreal – Real Madrid (2-2)

Faites d'abord doucement couler votre pâte sur votre surface bien huilée, si possible à l'aide d'une louche. Étaler soigneusement, et une fois que vous obtenez une couleur roux clair sur la première face, n'oubliez pas de retourner la chose avec le plus de délicatesse possible. Bon appétit, et n'oubliez pas le beurre salé.62%, comme la minute à laquelle André Zambo Anguissa est sorti du banc ce soir-là, et c'était visiblement suffisant pour faire du latéral droit du Real sa chose. Mais au fait, comment dit-on « crêpe » de l'autre côté des Pyrénées ?