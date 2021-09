Thiago Silva espère ne pas retrouver Messi-Neymar-Mbappé « d'aussi tôt »

LT

Voir Messi, Mbappé et Neymar torse nu, ça le rend tout chose.Malgré tout ce qu’il peut dire à propos de son aventure à Chelsea, Thiago Silva est toujours amoureux de Paris et du PSG. En parallèle de sa très bonne relation avec le club londonien, il présente tous les symptômes classiques de l'ex qui aimerait bien revenir. Tantôt il lance des piques à son ex dans la presse , tantôt il semble très nostalgique de cette relation. Alors, quand il a vu Neymar, Mbappé et Messi torses nus, côte à côte, il a craqué : «» .Pas vraiment la définition d’un esprit de vainqueur. Qu’il demande à Rüdiger qui doit d’ores et déjà s’entraîner à croquer la MNM. Et puis si Thiago Silva avait vraiment vu le match du PSG contre Manchester City, c’est d’Idrissa Gueye et Ander Herrera dont il aurait peur. Ce sont eux les meilleurs buteurs parisiens.On voit déjà venir le CSC de Thiago Silva à la dernière minute contre le PSG en quarts.