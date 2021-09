Savanier, le briquet du dimanche

Devenu capitaine de son club de coeur suite au départ d’Andy Delort à Nice, Téji Savanier brille en ce début de saison et a livré dimanche face à Saint-Étienne une énième copie référence. Ou comment confirmer son statut de créateur d’étincelles au milieu d’une Ligue 1 qu’il ne cesse de régaler.

Des images plein la tête

Comme souvent, face à Saint-Étienne, Téji Savanier s’est amusé à sortir du bloc adverse pour avoir le jeu sous les yeux et faire profiter ses coéquipiers de sa qualité technique. Le meneur de jeu du MHSC a alors brillé dans ses renversements...





… et dans sa capacité à trouver ses partenaires offensifs - ici Germain - dans des zones libérées de toute pression adverse.





C’est d’ailleurs ce qu’on a aussi vu sur l’ouverture du score montpelliéraine où Savanier a trouvé Mavididi d’un magnifique extérieur du droit.

Par Maxime Brigand

La dernière fois qu’il s’était pointé en crampons à la Mosson, Téji Savanier avait déjà fait trembler la terre. C’était le 22 août dernier, face à Lorient, et en sortant de la rencontre, son nouvel entraîneur, Olivier Dall’Oglio, n’avait pas planqué son plaisir : «» Qu’avait-fait, au juste, le numéro 11 montpelliérain pour gratter autant d’éloges ? Savanier n’avait fait que du Savanier : des décrochages bien sentis, des diagonales chirurgicales, des feintes, des coups de pied arrêtés brûlants, des enchaînements subtils sur de petits périmètres, des coups de fusil… Parfaitement lancé dans la quatrième saison de Ligue 1 de sa carrière, le gamin de la cité Gély aurait même préféré ne pas être coupé dans sa course par la trêve internationale. Peu importe : dimanche, alors que Montpellier accueillait l’AS Saint-Étienne, les suiveurs du MHSC ont retrouvé leur agitateur préféré comme ils l’avaient quitté. Soit, sous un soleil ardent et sur une pelouse sèche, avec un bronzage encore impeccable et des envies de spectacle.Savanier tient à ce que le foot ne reste qu’un jeu et c’est aussi pourquoi on se presse pour venir le voir courir en short le dimanche après-midi, ce type nous ramenant à l’essence même d’un sport pour lequel il a finalement tout donné car il se «» . Interrogé l’année dernière au sujet d’un joueur qu’il a coaché un temps chez les jeunes à Montpellier, Thierry Laurey, aujourd’hui assis sur le banc du Paris FC, évoquait son ancien soldat avec ces mots : «» Et c’est aussi ce joueur briquet, sur qui ses potes s’amusent à appuyer chaque semaine pour créer des étincelles, que l’on a retrouvé face aux Verts, ce week-end.Amputé d’Andy Delort et Gaëtan Laborde dans les dernières heures du mercato, ce qui a forcé son coach à retaper son animation offensive, Téji Savanier, toujours blond platine, n’a pas été perturbé et s’est pointé sur le gazon dimanche pour sortir ses outils habituels. Au bout de huit minutes de jeu, on l’a alors vu dégainer un coup du sombrero. Dans la foulée, la belle inspiration technique a été suivie d’un premier renversement millimétré en direction de Nicolas Cozza. Les premières notes d’une nouvelle partition complète.De cette rencontre face aux Verts (2-0) , il est possible de garder plusieurs images : le sombrero de début de rencontre, la déviation dos au jeu pour Mavididi en sortant du premier quart d’heure, une belle ouverture pour Wahi, la passe décisive de l’extérieur du pied vers Mavididi sur l’ouverture du score, le double une-deux avec Wahi dès le coup d’envoi de la seconde période suivi d'une praline sauvée par Green… Les chiffres ne mentent pas non plus. Dimanche, Téji Savanier, devenu capitaine suite au départ de Delort, a été le Montpelliérain qui a touché le plus de ballons (68) et celui qui a été, avec Mavididi, un poison constant (4 tirs, 3 passes clés, 12 centres) dans le jeu et sur les différentes phases arrêtées. Plus que jamais patron d’un MHSC qui a pris l’habitude de briller dans son salon le dimanche après-midi et qui apprend à vivre avec un Valère Germain déjà décisif, celui qui a vu Tokyo cet été pour disputer les Jeux Olympiques avec l’équipe de France a surtout confirmé que, malgré les départs autour de lui, les circuits de son orchestre ne peuvent passer ailleurs que par son pied droit. Mais aussi que ses numéros restent des épisodes immanquables de chaque week-end de Ligue 1.