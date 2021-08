Jovetić est le deuxième joueur à marquer dans les cinq grands championnats

EG

À peine arrivé, déjà dans l’histoire.Il ne lui a fallu que cinq minutes. Pour son premier match sous les couleurs du Hertha Berlin ce dimanche, Stevan Jovetić a inscrit le seul but de son équipe. Contre Cologne, il est même devenu le deuxième joueur de l’histoire à marquer dans chacun des « cinq grands championnats » . Un en Bundesliga, donc, qui s’accompagne de dix-huit en Ligue 1 (Monaco), huit en Premier League (Manchester City), 41 en Serie A (36 avec la Fiorentina, 6 pour l'Inter) et six en Liga (FC Séville).Le seul avant lui à avoir accompli cet exploit, c’est Florin Răducioiu . En son temps, le Roumain avait même été le premier à jouer dans tous les pays du Big-5. Mais lui avait beaucoup plus bourlingué que le Monténégrin (Dinamo Bucarest, Bari, Hellas, Brescia, AC Milan, Espanyol, West Ham, Stuttgart, Monaco et Créteil). De quoi rendre la performance du Monténégrin encore plus belle.L’adaptation, c’est de l’eau.