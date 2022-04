Souley Diawara : « Ce maillot orange Errea de Lorient n’était vraiment pas beau »

Souleymane Diawara, passé notamment par l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux, revient avec notre rédaction sur les moments les plus marquants de sa riche carrière, le tout entre deux tacles glissés.

C’est moi qui faisais les blagues, donc... Ah si, c'était Brandão qui avait pris les clés de ma voiture à la sortie de l'entraînement. Il les avait chopées dans mon casier et il est parti avec, alors j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. J'ai dû attendre le lendemain pour récupérer ma voiture. C'était celle-là, la plus relou, je n’étais pas prêt à ça.Il y en a eu pas mal. Déjà d'avoir ramené le premier contrat professionnel à la maison. Ensuite mes titres, le premier ou j'ai soulevé la Coupe de la Ligue 2004 avec Sochaux, mon premier trophée. Le championnat de France avec Bordeaux et celui avec l'Olympique de Marseille. Chaque moment est vraiment particulier, chacun a son histoire. Donc, je dirais les trois.Le stade d'Arles-Avignon, le Parc des sports d'Avignon. Ah, il était affreux, la pelouse affreuse, des tribunes bizarres, vraiment.En demi-finales de la Coupe de la Ligue contre le PSG au Parc. J'étais à Bordeaux et je marque un but de fou, un lob. J'avais fait un gros match, ouah, j'avais passé un des meilleurs moments de ma carrière, j'avais trop kiffé. Marquer un bête de but comme ça, jamais de la vie je n'y aurais pensé. J'étais heureux, il y avait tout le monde dans la tribune, mes amis du Havre, on avait fait une grosse prestation, on s'était qualifiés pour la finale, j'étais heureux, heureux de mon but.Il y en a plusieurs : Laurent Blanc, Didier Deschamps, Guy Lacombe, Jean-Louis Gasset. Mais si je devais n'en retenir qu'un, ça serait Guy Lacombe. C'est Guy Lacombe qui m'a vraiment fait progresser. Concernant les placements, les relances car je venais du Havre et j'étais encore perfectible.Je crois que c'était le maillot de Lorient. Le maillot orange, marque Errea. Je respecte Lorient, mais il n’était vraiment pas beau, ce maillot.