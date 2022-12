Sochaux devient dauphin, Dijon fait le spectacle

Profitant de la défaite des Girondins de Bordeaux, Sochaux est devenu le nouveau dauphin de Ligue 2 en battant difficilement Rodez lors de la seizième journée. L'affaire a été beaucoup plus facile pour Dijon, qui a écrasé Laval. Sinon, le Paris FC a dominé Pau sur la plus courte des marges tandis que Grenoble s'est fait surprendre à Quevilly-Rouen.

Boom, le missile de Morgan Guilavogui sur coup franc à la demi-heure de jeu ! Il n'en fallait pas davantage au Paris FC pour s'imposer sur la pelouse de Pau. Sur la plus courte des marges, les hommes de la capitale ont donc assuré l'essentiel. Petite désillusion en revanche pour le club béarnais, qui restait sur sept rencontres d'affilée sans défaite toutes compétitions confondues. Mais, après tout, c'est le propre des séries de s'arrêter à un moment donné...Un penalty partout, balle au centre. Dans le Sud, Nîmes et Guingamp ont cru se séparer bons amis en imitant les Argentins ou Mbappé. Les gardiens, eux, ne ressemblaient pas à Emiliano Martínez puisque Malik Tchokounté et Jérémy Livolant ont réussi leurs tentatives. Finalement, Gaëtan Courtet a donné un précieux succès aux siens… en transformant un nouveau péno. Le troisième, comme dans une finale de Coupe du monde.Score vierge entre Metz et les Chamois niortais. Il faut bien digérer les repas de Noël, hein.Et pan, une! Pourtant pas forcément favori de ce duel, Dijon n'a pas fait dans la dentelle pour vaincre Laval et a plié leen moins de 40 minutes. Le temps pour Pierrick Cros de marquer contre son camp, pour Bryan Soumaré de faire le break en renard des surfaces et pour Mickaël Le Bihan d'enfoncer le clou via un joli tir. Après la pause, Xande Silva a même participé à la fête et Soumaré a planté un doublé sur penalty. Les locaux, seizièmes avec trois points d'avance sur les premiers relégables, se donnent donc de l'air tandis que les visiteurs s'engluent dans le ventre mou du classement. La différence de motivation, les gars !Un match à huis clos, au stade Furiani ? Un avantage pour Caen, normalement, et un inconvénient pour l'ambiance ou le spectacle. Dans une partie fermée, Basta s'est donc d'abord contenté du nul afin de grignoter un peu de terrain sur le maintien. La zone rouge n'était qu'à quatre petites unités, après tout. De son côté, Malherbe loupait l'occasion de recoller au podium, et ce d'autant plus que Benjamin Jeannot a vu sa tentative sur penalty être repoussée par Johnny Placide (78). Et puis, dans le temps additionnel, Yohan Baï (qui finira expulsé, en raison d'un tacle maladroit sur Deminguet) a fait hurler les Corses présents devant leur télé ou leur ordinateur. Qu'elle fait du bien, celle-là !La bonne opération pour Sochaux ! Longtemps tenu en échec par Rodez, le nouveau dauphin de Ligue 2 a réussi à percer la défense aveyronnaise à un quart d'heure du terme grâce à Aldo Kalulu. Pas immérité, étant donné que les Lionceaux ont frappé une petite quinzaine de fois et monopolisé la balle environ 65% du temps. La mission était trop compliquée pour son adversaire, toujours en galère dans le bas du tableau. Reste que le championnat est loin, très loin d'être terminé.Un bout de corps qui traîne, une légère déviation et c'est tout un match qui bascule. Ici, c'est en faveur de Quevilly-Rouen que la pièce est tombée : à la 65minute, la tentative de Cissé a été touchée et a fait trembler les filets pour la première réalisation du Monsieur chez les professionnels. Dégoûté, Grenoble a ensuite de nouveau craqué devant une reprise de volée de Mafouta qui a tapé la barre transversale avant de rentrer. Grenoble aurait pu passer devant les Girondins de Bordeaux, battus un peu plus tôt par Le Havre , mais c'est bien QRM qui souffle. Car une onzième position, ce n'est pas si mal.Quelques dizaines de secondes, pas plus. C'est le temps qu'a mené Valenciennes, suite à sa domination en début de partie et l'ouverture du score d'un Mathis Picouleau venu couper au premier poteau. Hélas pour VA, Amiens a immédiatement réagi et Gaël Kakuta a profité d'une bévue de l'arrière-garde nordiste pour égaliser. Un nul qui n'arrange personne, mais alors vraiment personne.

Par Florian Cadu, à Bastia