SOCAR ne sera finalement pas sponsor de l'Euro 2020

Ni vu, ni connu.Omniprésent en 2016 sur les panneaux d'affichages encerclant les terrains de l'Euro après avoir sorti un chèque de 90 millions d'euros, le sulfureux sponsor SOCAR n'aura pas l'occasion de réitérer l'expérience aux quatre coins de l'Europe pour l'édition 2020. D'après une enquête de Deutschlandfunk publiée ce jeudi, l'UEFA a décidé ces dernières semaines, dans le plus grand secret et sans en informer le public, de renoncer à celui qui devait être son douzième partenaire global ; se contentant d'une réponse laconique aux interrogations allemandes.La State Oil Company of Azerbaijan Republic - en version longue - a la mainmise sur le secteur pétrolier azerbaïdjanais jusque dans la Caspienne et de manière plus large, sur la richesse et l'économie du pays. C'est aussi un outil de propagande de guerre, SOCAR ayant mobilisé tous ses moyens et réseaux pour vanter les mérites de « la reconquête patriotique » entreprise par le président Ilham Aliyev dans le Haut-Karabakh.» , peut-on lire dans l'enquête. Pas mieux que l'attaché de presse du Qarabağ FK . Enfin, il y a quelques jours, la ligne rouge a été franchie : comme d'autres sociétés d'État avant elle, SOCAR a été transférée à « Azerbaijan Investment Holding » , sur ordre d'Aliyev. Grosso modo, le dictateur a désormais une autorité personnelle et directe sur SOCAR.Ce que l'UEFA n'a pas compris, c'est qu'elle ne rachètera pas sa réputation en remplaçant SOCAR par Qatar Airways.