SO FOOT #191

+ À LA CULOTTE

Afghanistan, les Lions du Khorasan ne rugissent plus. Entre l’intervention américaine post 11-Septembre et la récente prise de pouvoir des talibans, la sélection afghane aura vécu son âge d’or, sur lequel elle comptait capitaliser pour structurer le football du pays. L’horizon s’est clairement assombri.

+ CULTURE FOOT

Shaolin Soccer, the Chow must go on. Des moines qui mettent des high kicks dans le ballon et cassent les buts? Et pourquoi pas… Voici l’histoire de ce grand n’importe quoi cinématographique, né de l‘imagination du réalisateur hongkongais Stephen Chow. Un génie qui aura réussi l’exploit de faire passer Olive et Tom pour une œuvre réaliste.