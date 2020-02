Sergi Roberto absent plusieurs semaines

BREAKING NEWS | MEDICAL ANNOUNCEMENT @SergiRoberto10 has injured an adductor muscle in his right thighFull story: https://t.co/A6yuxDXc8D pic.twitter.com/QKHkLd8XMn — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2020

RL

Dans un communiqué publié ce dimanche, le FC Barcelone explique que son latéral droit Sergio Roberto est amoindri par un problème d'adducteurs au niveau de la cuisse droite. Le défenseur espagnol ne pourra retrouver les terrains que dans trois à quatres semaines. Comme celui qui aurait pu être son vis-à-vis du soir Eden Hazard, le latéral droit ne sera pas de la fête au Bernabéu contre le rivalle 1mars, et va aussi louper le huitième de final aller de Ligue des champions face à Naples.Dembélé, Suárez et Jordi Alba vont ainsi devoir lui faire de la place à l’infirmerie. Le club catalan comptera donc sur cinq joueurs de l’équipe B dans le groupe pour aller défaire les Napolitains à San Paolo mardi prochain.Même si on sait tous qu'un seul homme suffira pour occulter toutes ces mauvaises nouvelles, et il s'appelle Braithwaite