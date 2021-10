Scaloni, l’autre roi Lionel d'Argentine

« Je crois qu’il faut remonter à l’époque Bielsa pour trouver trace d’un tel soutien. »

Joueur de l'ombre

Un « traître » qui devrait plutôt coacher « un Mondial de moto »

Vidéo

Tous à bord de la « Scaloneta »

« Il y a un fort sentiment d’appartenance dans cette sélection. Ils sentent et respectent le maillot. C’est le succès de Lionel. »

Lionel Messi and Lionel ScaloniBeautiful pic.twitter.com/xiqrR9Tgu1 — Ankur (@AnkurMessi_) September 11, 2021

SUBITE À LA SCALONETA QUE ESTÁS À TIEMPO À pocas horas de la final en el Maracaná, quedan los últimos lugares. Subite y disfrutemos.¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/gDrKeTAxsH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 10, 2021

« C’est un type qui a toujours une grande humilité. Il reste le Lionel simple qui est né à Pujato. »

Un gringo qui les rend tous dingos

Par Georges Quirino-Chaves, à Buenos Aires et Pujato

Propos recueillis par GQC sauf mentions









La soirée avait tout pour être historique. Ce jeudi 9 septembre 2021, les supporters argentins retournaient enfin en tribunes après plus d’un an et demi d’attente. Malgré la pluie et le virus toujours dans les parages, plus de 20 000 personnes, soit 30% de la capacité de l’Estadio Monumental, assistent aux retrouvailles tant espérées avec leur sélection. Une équipe qui, deux mois auparavant, enflammait le pays en remportant la Copa América face au Brésil au Maracanã (0-1) mettant fin à près de trois décennies sans le moindre trophée. Pour fêter ça sur la pelouse de River Plate, Lionel Messi, enfin sacré avec l’, a la bonne idée de claquer un triplé et des larmes de joie. Un combo parfait pour définitivement entrer dans le cœur de ses concitoyens.Un autre Lionel reçoit une ovation remarquée ce soir-là. C’était pendant l’échauffement des joueurs avant d’affronter la Bolivie. Le nom scandé depuis les tribunes clairsemées fait même s’interrompre les commentateurs surpris par l’hommage., hurle le Monumental. Qu’un sélectionneur argentin soit ainsi célébré par son public a tout d’un évènement. Journaliste sportif au dominical, Roberto Parrottino tente de se souvenir d’un précédent :C’était pourtant loin d’être gagné. Limite perdu d’avance.Lorsqu’il arrive à la tête de la sélection au sortir d’un Mondial russe traumatisant, Lionel Scaloni n’a pas franchement la gueule de l’homme de la situation. L’Argentine le connaît surtout comme joueur. Un latéral droit polyvalent issu de la génération de Riquelme, Aimar ou Cambiasso sacrée en 1991 au Mondial U20 en Malaisie., se souvient Hugo Tocalli, adjoint de cette sélection mythique dirigée par José Pékerman. Aux commandes des A de 2004 à 2006, les deux hommes permettront à Scaloni, sept fois international, de connaître sa seule Coupe du monde en Allemagne aux côtés d’un Messi encore imberbe.Ce sera le climax d’une carrière débutée à Newell’s Old Boys, poursuivie à Estudiantes La Plata avant de filer vers l’Europe à vingt ans. Si la Lazio ou Majorque se souviennent encore de lui, c’est surtout en Galice que le joueur s’est fait un nom. Scaloni fait partie de ce Deportivo La Corogne époque Makaay, Fran et Djalminha qui secoue l’Espagne au début du millénaire. Une équipe capable d’en prendre huit au stade Louis-II, d’éliminer la Juventus et l'AC Milan avant de se casser les dents sur le Porto de Mourinho en demi-finales d’une Ligue des champions 2003-2004 complètement tarée. Surnommépar ses potes du Depor pour sa façon de mettre des têtes comme un cheval, Scaloni finira sa cavalcade footballistique à l’Atalanta en 2015.Installé aux îles Baléares avec sa femme et ses deux enfants, l’ancienne idole de Riazor s’emmerde très vite sur son canapé., expliquait-il récemment sur ESPN,Définitivement ambiancé par le métier de coach, Scaloni poursuit ses cours à la fédération espagnole aux côtés de types comme Redondo, Saviola et Leo Franco. En janvier 2018, il obtient sa licence UEFA Pro, le plus prestigieux diplôme d’entraîneur. À ce moment-là, l’ancien latéral droit a déjà retrouvé les vestiaires professionnels depuis quelque temps. Jorge Sampaoli lui a offert sa première expérience dans un staff au FC Séville. Son job ? Analyser les adversaires. Séduit, le bouillant chauve l’embarque avec lui dans sa périlleuse aventure avec la sélection argentine. Pour sa proximité avec les joueurs, Scaloni sera le seul membre de l’équipe technique qui gardera le respect du vestiaire après son implosion au Mondial russe. Alors que tout le staff sampaolien sort pas la petite porte à la suite du désastre, l’ex-Galicien, lui, choisit de rester. Il demande à la Fédération argentine (AFA) s’il n’y a pas un poste pour lui. Une attitude qui passe mal dans le petit monde du football. C’est une histoire de codes, paraît-il., expliquait il y a deux ans Sebastián Becaccece, l’ancien adjoint de Sampaoli.Pas pour Scaloni.Après cet épisode, il n’échangera plus jamais avec l’actuel coach de l’OM. L’ex-international prend les rênes des U20 avec Pablo Aimar et gagne dans la foulée le prestigieux Tournoi international de l’Alcudia en Espagne. En galère pour trouver un mec suffisamment fou pour prendre la barre des A en pleine tempête, le président de l’AFA, Claudio Tapia, demande un petit coup de main à un Scaloni redevable. Juste un petit intérim de six matchs. Le temps de trouver le sélectionneur idéal., expliquait l’ancien du Depor en août 2018, presque certain qu’il ne s’agirait sûrement que d’une pige.Six matchs plus tard et sans être particulièrement convaincant, Scaloni est toujours là, conforté à son poste jusqu’à la Copa América 2019. Ce choix d’un jeune coach qui n’avait jamais entraîné pour s’occuper de la plus haute fonction du football argentin fait grincer quelques dents et suscite des jalousies au pays. Quelques confrères pas très corpo n’hésitent pas à égratigner celui qui serait arrivé là comme. Trolleur de l’jusqu’à sa disparition, Diego Maradona tire même à balles réelles depuis le Mexique où il entraîne alors ses Dorados de Sinaloa :Lors d’une conférence de presse, un journaliste osera même interroger le sélectionneur sur la validité réelle de ses diplômes. Constamment provoqué, le coach garde son calme. Même quand des médias se foutent littéralement de sa gueule après un accident de vélo aux Baléares., se rappelle Roberto Parrottino deL’évènement fondateur restera certainement cette Copa América perdue il y a deux ans contre le Brésil en demi-finales (2-0). En reconstruction, l’tient tête auxà Belo Horizonte. Le bail de Lionel Scaloni est prolongé jusqu’au Qatar. Quelque chose est en train de naître. Un groupe qui prendra sa revanche au Maracanã en juillet dernier. La grande réussite du sélectionneur ? Avoir effectué ce changement générationnel tant espéré. En trois ans de mandat, le coach argentin a convoqué 78 joueurs ; 36 ont débuté avec lui. De nouveaux cadres ont émergé : le gardien de but Emiliano Martínez, le défenseur central Cristian Romero, le milieu de terrain Rodrigo de Paul ou l’attaquant Lautaro Martínez.Même si le jeu n’est pas encore flamboyant, les résultats suivent. L’vient d’enchaîner 23 matchs sans défaite. Seul Alfio Basile a fait mieux à la tête de la sélection. La qualification au Mondial semble déjà acquise. Sans embûches., remarque Hugo Tocalli, l’ancien bras droit de Pékerman.Surtout quand Lionel Messi se prête au jeu. Plus connecté que jamais à son équipe, le capitaine est convaincu par l’homme qui tient la barre. Une image symbolise la relation : cette longue étreinte en larmes entre les deux hommes, partenaires au Mondial 2006, sur la pelouse du Maracanã., expliquaitsur ESPN.Comme le reste du staff formé par Pablo Aimar, l’idole de jeunesse du numéro 30 parisien, Walter Samuel et Roberto Ayala. Une équipe technique formée de grands joueurs récemment retraités et respectés. Des bosseurs qui necomme dit l’expression argentine. Le pays s’enthousiasme donc pour la. Un bus imaginaire qui serait conduit par un Lionel Scaloni parvenant à embarquer les joueurs un par un sur la route des succès. Un concept si populaire que certains ont même voté pour lui lors des dernières primaires aux élections législatives en septembre dernier.Le fantasque journaliste Alejandro Fantino imagine plutôt le sélectionneur en héros spartiate qui mènerait ses troupes vers la gloire. Lors d’une interview déjà entrée dans la légende, le présentateur a même « officiellement » intronisé, casque et épée en mains, Scaloni en. Pujato, c’est le village natal du nouveau héros national. Situé en plein cœur de la province de Santa Fe, à une dizaine de kilomètres du lieu de naissance de Jorge Sampaoli, la petite commune vit des récoltes de soja et de maïs transportées sur la route 33. Celle qui relie les ports de Bahía Blanca et Rosario et coupe la bourgade en deux. Pujato, c’est 4000 habitants et 400 camions qui font tourner l’industrie agricole locale.Les Scaloni y vivent toujours. Les parents, les deux frères et sœurs et quelques tantes et cousins. Lionel est venu il y a quelques jours se ressourcer avant les éliminatoires au Mondial., explique le maire Daniel Quacquarini.Des racines que le sélectionneur se plaît à revendiquer pour expliquer sa personnalité et celle de son staff :Un discours simple, mais pas dénué d’ambitions. Un groupe sain et uni. Presque inhabituel au pays. Avant le prochain voyage de laau Qatar, les Argentins s’autorisent donc à rêver un peu. Ce que personne n’aurait imaginé il y a trois ans., disent deux panneaux installés aux entrées du village de Pujato :