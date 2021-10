Saint-Étienne arrache un point contre Angers

AS Saint-Étienne (4-4-2) : Bajic - Camara, Sow, Moukoudi (Nadé, 46e), Maçon (Bouanga, 73e) - Neyou (Aouchiche, 82e), Gourna-Douath, Moueffek (Nordin, 58e), Boudebouz - Krasso (Hamouma, 58e), Khazri. Entraîneur: Claude Puel.



SCO Angers (3-4-1-2) : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, Mangani, Mendy (Ounahi, 70e), Capelle Ebosse, 83e) - Fulgini (Pereira-Lage, 91e) - Boufal, Bahoken (Cho, 71e). Entraîneur: Gérald Baticle.

La tension a fini par baisser en intensité, et c'est tant mieux pour le football.Retardé d'une heure en raison de dégradations causées par des jets de fumigènes issus des deux virages de Geoffroy-Guichard , le match entre l'AS Saint-Étienne et le SCO Angers a fini par débuter une heure après l'horaire prévu. De quoi ajouter de la pression sur les épaules stéphanoises sans paralyser les intentions locales pour autant. Les meilleures preuves ? Les frappes d'Yvann Maçon (11) et Aymen Moueffek (22), toutes les deux captées par Paul Bernardoni. Mais à ne pas convertir ses occasions franches pendant son temps fort, l'ASSE se met en danger. Sur coup franc, Sofiane Boufal régale d'une galette pour Ismaël Traoré au second poteau, et le capitaine angevin catapulte d'un coup de boule le ballon dans les filetsDésireux de répondre dans la foulée, les Verts poussent, mais le coup franc de Ryad Boudebouz manque d'un rien d'attraper la lucarne de Bernardoni, resté scotché sur sa ligne (32). Après la pause, Saint-Étienne poursuit sa domination territoriale, mais se fait surprendre en phase défensive, Jimmy Cabot permettant à Angelo Fulgini de doubler la mise d'un tir croisé. À la limite de l'explosion via de nouveaux jets de fumigènes issus des tribunes, Geoffroy-Guichard reprend espoir grâce à un coup franc direct transformé magistralement par Wahbi Khazri. Au courage, les Foréziens sollicitent encore Bernardoni, mais le centre tendu devant le but de Denis Bouanga (85) ou la tête de Romain Hamouma (87) trouvent à chaque fois les gants du portier du SCO. Au bout du suspense, Mickaël Nadé, entré à la pause à la suite d'une blessure d'Harold Moukoudi, arrache l'égalisation d'une tête à bout portantAu coup de sifflet final, l'ASSE prend un cinquième point en onze journées, mais ne connaît toujours pas le goût du succès dans cette saison 2021-2022. Le chemin de croix est encore long.