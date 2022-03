Rybolovlev, mystère et potassium

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les milliardaires russes deviennent les cibles de sanctions, plus ou moins sévères. À quelques heures d'affronter Nantes pour s'offrir une place en finale de Coupe de France, l'AS Monaco et son oligarque de propriétaire, Dmitri Rybolovlev, attirent les regards et les questions. Le richissime russe est-il un proche de Poutine comme Abramovitch ? Pourrait-il être visé par des condamnations et surtout, quelles conséquences pour le club du Rocher ?

« Le temps, qui a passé, a détaché Rybolovlev de la figure de Poutine. Le risque de faire de l’ombre au président russe était devenu trop grand. »

La poupée russe exilée

Dmitri sélectif

« Les gouvernements n’ont pas intérêt à couler des clubs. Ce sont des entreprises qui ont des salariés et une influence locale. Taper sur Gazprom, un sponsor, comme l’ont fait Schalke et l’UEFA, aura sans doute plus d’influence sur Vladimir Poutine. »

Le sponsor FEDCOM dans le viseur ?

23 décembre 2011, pour un euro symbolique, Dmitri Rybolovlev devient l’actionnaire majoritaire de l’AS Monaco - devant le prince Albert II, s'il vous plaît - récupérant, au passage, 66% des parts du club. Fraîchement reléguée, l’ASM végète alors dans les tréfonds de la deuxième division et flirte dangereusement avec l’échelon inférieur et la banqueroute. Moins de six ans plus tard, Falcao et compagnie fêtent le huitième titre de champion de France des Rouge et Blanc. Pourtant, depuis quelques jours et le début de l’invasion russe en Ukraine, le discret Rybolovlev se retrouve projeté sur le devant de la scène. De quoi faire trembler les supporters monégasques ? Le conflit ukrainien questionne sur les liens que pourrait entretenir Poutine avec tous ces oligarques russes qui investissent en Europe, ou ailleurs. Le propriétaire du club princier n’y échappe pas., raconte Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport. Au cœur de ces interrogations : Uralkali, un des plus grands producteurs au monde d'engrais potassique. Une société dont Rybolovlev devient président du conseil d’administration en 1995, sous le mandat de Boris Eltsine, à seulement 29 ans., détaille Jean-Pascal Gayant, économiste spécialisé dans le sport.Une situation qui implique évidemment d’avoir des liens avec celui qui est à la tête du Kremlin, et donc de Vladimir Poutine. Le géopolitologue Guégan relance :Ou partir. Rybolovlev opte pour cette deuxième option à la fin des années 2000., poursuit Jean-Baptiste Guégan. Englué dans une sombre affaire où le gouvernement le tient pour responsable de l'effondrement d'une des mines de son exploitation, le Russe cède Uralkali à un proche du vice-Premier ministre de Vladimir Poutine et trouve refuge sur le Rocher, avec un but, plus ou moins secret : obtenir un passeport monégasque. Dix ans plus tard, il n’a toujours pas obtenu le précieux sésame et ne devrait pas y parvenir malgré des relations avec le palais qui se sont réchauffées dernièrement.Pour autant, pas question de renouer le contact avec le pouvoir russe., glisse l’économiste Jean-Pascal Gayant. N’allez pas croire que l'homme à la tête de l’ASM va subitement se laisser aller à des confessions sur celui qui est dans le viseur de toute la planète, ou presque, aujourd’hui., avance Jean-Baptiste Guégan. D’autant plus que ces milliardaires constituent indubitablement une porte d’entrée vers les plus hautes sphères politiques moscovites. Même ceux qui ne font pas partie du cercle le plus proche de Poutine, comme Rybolovlev. Raison pour laquelle l'homme d'affaires de 55 ans apparaît sur le « Putin Accountability Act » . Une liste établie, et diffusée le 19 janvier, par le Congrès américain pour identifier les personnalités russes à sanctionner en raison de leur proximité avec Poutine.C’est ce point précis qui fait que le propriétaire de l’ASM pourrait être inquiété. Pour le géopolitologue,Que vont révéler ces investigations ? Personne ne le sait réellement tant le mystère autour du natif de Perm demeure épais. Il semble toutefois hautement improbable que de réelles sanctions ne viennent à être prononcées contre celui qui dispose également d’un passeport chypriote., développe Jean-Pascal Gayant.D’éventuelles condamnations contre le propriétaire des Rouge et Blanc affecteraient évidemment le club princier. Un gel des avoirs de « Rybo » , par exemple, ne reviendrait pas à lui confisquer l’ASM, mais il ne pourrait plus vendre ses parts, exercer la gouvernance ou même son rôle d’actionnaire. Un véritable coup dur pour les Monégasques, mais, ajoute Jean-Baptiste Guégan.Justement, de ce côté-là aussi, Monaco se retrouve concerné. Parmi les partenaires de longue date du club princier, on retrouve FEDCOM, une société russe spécialisée dans la vente d’engrais. Habituel sponsor maillot du club depuis 25 ans, l'entreprise n'habille plus la diagonale qu'en Coupe d'Europe depuis cette saison (remplacée par eToro, société de trading, en Ligue 1 et Coupe de France). Derrière ce partenaire historique se cache, là aussi, un oligarque russe : Alexei Fedorychev., estime malgré tout Gayant.Comme Rybolovlev, Fedorychev a quitté la Russie pour se réfugier en principauté et dispose désormais d'un passeport hongrois. Il vient également de s'investir, personnellement, dans le sport monégasque. Depuis le 27 janvier dernier, le Russe est le nouvel actionnaire majoritaire de la Roca Team, l’équipe de basket du Rocher. Hasard du destin, il remplace un Ukrainien, Sergey Dyadechko, rétrogradé au rang de vice-président. La décision de couper les ponts avec FEDCOM n’a pas été prise et ne devrait pas l’être compte tenu du lien historique entre l’entreprise et le Rocher. Plutôt à l’écart d’une éventuelle condamnation pour le moment, Rybolovlev et l’AS Monaco ne pourront pas envisager sereinement l’avenir tant que le conflit en Ukraine perdurera. Plus celui-ci s'éternisera, plus les craintes pourraient s'intensifier pour le milliardaire russe et le club princier. Toutefois, à l'heure actuelle, le sauveur d'un jour ne devrait pas devenir le fossoyeur de demain.