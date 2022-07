L’ascension de Roland

Le football est un sport qui peut se regarder avec les oreilles, Roland Spöttling en est la preuve. Aveugle depuis ses quatre ans, ce Salzbourgeois de naissance est le speaker du Wiener Sport-Club, écurie historique de la capitale autrichienne qui végète aujourd’hui en D3. Loin de se considérer comme un symbole, Roland se contente de kiffer une vie qu’il passe dans le noir en la remplissant de couleurs, à travers le stade et la musique, son autre amour. Et ça fait près d’un demi-siècle que ça dure.

Prendre les choses comme elles Vienne

Stevie, tu peux

Par Julien Duez, à Vienne

Photos : JD et archives personnelles de Roland Spöttling.

Oui, enfin, façon de parler. Notre interlocuteur du jour n'en voit pas la lumière. Et pour cause, Roland Spöttling est aveugle depuis ses quatre ans. Mais avant que ses mirettes ne s’éteignent totalement, le(gamin) a eu le temps d’emmagasiner quelques souvenirs. À commencer par la couleur verte, celle qui, à la fonte des neiges, domine les alpages des environs de son Salzbourg natal., sourit Roland, perché sur le tabouret de l’Imbiss où il a donné rendez-vous. Sa cannette de(littéralement une bière de petit-déj en VF) est verte elle aussi,. Le soleil chauffe sur le Rochusmarkt, c’est jour de marché. La veille du rencard, la France et l’Autriche s’affrontaient au Ernst-Happel-Stadion. Dans son message vocal, Roland annonçait ceci :Bilan : 1-1, un sacré camouflet pour les Bleus de Didier Deschamps , mais une formidable opportunité de s’ouvrir une grosse canette de Gösser à onze heures du matin.Au milieu des échoppes de la place, impossible de le manquer. Et pas seulement parce qu’il dépasse fièrement le quintal sur la balance. Ici, « Roly » est une petite célébrité. On s’arrête, on le salue, on lui demande de ses nouvelles... Il faut dire que l’homme compte parmi les curiosités viennoises, et pas seulement depuis qu’un programme télé l’a classé parmi. Ni depuis que la compagnie nationale des chemins de fer a consacré un petit reportage à sa passion de la photo de trains . D’ailleurs, comment prend-on des photos quand on est aveugle ?Non, si Roland est connu comme le loup blanc dans le landerneau viennois, c’est parce qu’il officie depuis un quart de siècle en tant que speaker du Wiener Sport-Club, un club omnisport situé dans l’arrondissement de Hernals, à l’Ouest de la capitale, et qui compte parmi les plus anciennes associations sportives d’Autriche., entame l’ambassadeur.S’il végète aujourd’hui en D3, le WSC compte tout de même parmi les clubs historiques d’Autriche. En témoignent ses trois titres de champion, tous gagnés avant les années 1960, ses deux quarts de finale de C1 (le dernier en 1960 également) ou encore sa victoire en Intertoto en 1981, cinq ans après la naissance de Roland. Qui était donc déjà à la fois aveugle et fan du Rapid, l’un des rivaux du WSC, avec l'Austria.La question tombe donc fatalement : comment un homme qui affirme que son club préféré joue en vert et blanc peut-il être au service d’une équipe rivale depuis 25 ans ?"Roly, tu viens avec moi !"Mais au départ, le public noir et blanc, réputé pour son côté alternatif, ne voyait pas d'un très bon œil cet homme qui supporte l'arrogant, avoue humblement Roland, qui ne cesse de louer les valeurs portées par les fans de ce club qu'il considère comme saDe fait, à Hernals, Roland est chez lui et il fait partie des meubles, au même titre que les trousseaux de clés qui sont agités lors des corners par le public de la Friedhofstribüne, le kop local. En un quart de siècle, il a même vu passer quelques adversaires prestigieux à l'occasion d'un amical estival organisé par son deuxième club de cœur. À son tableau de chasse, on retrouve notamment le Borussia Mönchengladbach, la Roma, Valence, le PSG ou encore le Celtic. Autant de parenthèses de gala avant de retrouver les habituels FC Mauerwerk, ASV Draßburg, ou encore USV Scheiblingkirchen-Warth. Sans oublier les copains du First Vienna, pour disputer l'autre derby de Vienne, le Dörby of Love. Les jours de match, Roland a ses habitudes. D'abord, grasse mat'. Puis, une fois trois-quatreavalées, son amie Christl, une chauffeuse de taxi qui travaille de nuit, vient le chercher sur le Rochusmarkt et l'emmène gratuitement jusqu'au stade où il arrive une à deux heures avant la rencontre. Dans la cabine qui servait jadis aux commentateurs de la télé, vestige des années dorées du Wiener SC, Roly retrouve son pote Gerd qui lui dicte les compositions d'équipes, que le speaker retranscrit en direct sur une vieille machine à écrire en braille avec le plus grand soin, afin d’annoncer le nom des 22 acteurs du jour avec précision, par respect pour eux. Puis, pendant la rencontre, Gerd devient les yeux de Roly. Lui s’occupe, sourit-il. Ces couacs éventuels sont vite masqués par ses vibrants, inspirés des commentateurs sud-américains et qui peuvent durer jusqu'à une vingtaine de secondes. Bref, un vrai morceau de folklore viennois - accent à couper au couteau inclus -, même si l'intéressé se défend d'êtreIl n'empêche, Roly s'est construit une petite réputation qui ne date pas d'hier. Son handicap y est-il pour quelque chose ? Peut-être. En tout cas, il lui a permis de vivre des moments privilégiés qui rendent la vie un peu plus douce, surtout quand on est officiellement sans emploi et que l'on vit des aides de l'État, agrémentées des petits émoluments versés par le club. Ainsi, en 1998, il apparaît à l'écran dans le documentaire, réalisé par Michael Glawogger et qui suit des supporters de l'équipe nationale autrichienne sur la route du Mondial 1998.Car même sans voir le jeu, et avant même l'invention des commentaires audio réalisés en direct pour les supporters malvoyants, Roland vit la rencontre. Différemment, mais il la vit, grâce à ses autres sens qui compensent son absence de vision.Nous y voilà. Après la voix d’or, les doigts de fée. À côté du foot, la musique est l’autre grand amour de Roland., se marre l’artiste qui a finalement étudié la théologie à l’université, mais compte comme plus grand fait de gloire un duo avec un autre dieu, de la chanson cette fois-ci : Stevie Wonder, rien que ça.Roland n’est pas au bout de ses surprises. Pendant que le maestro joue sa partition, un membre du staff l’enjoint à monter sur scène d’un imposantEt voici comment l’ado s’est retrouvé à chanter en duo avec Stevie tout en se payant le luxe de pianoter sur son clavier."Roland, Roland !"Avant de se quitter, Roly tend son dernier opus, une compilation auto-éditée de reprises qui vont de Herbert Grönemeyer à Frank Sinatra, en passant par les classiques viennois. Pour se le procurer, il faut venir directement le voir. En attendant, on peut l’écouter au Wiener Sport-Club Platz, où son hymne « Sportclub, a Team mit Tradition » est joué avant chaque match. Ou bien retrouver le disque Unser Leb'n Is' Rapid , édité par le club en 1996, sur lequel il interprète le vibrant morceau « Jetzt Geht's Los » (aucun lien avec celui du Racing de Strasbourg)., rejoue, ému, celui qui fêtera ses 50 ans le jour de Noël.L’heure d’un premier bilan ?Parmi ses futurs projets, Roland, qui a gardé de son éducation grand-maternelle une certaine foi en Dieu, aimerait retourner en France pour visiter Lourdes où, dit-on, la Vierge est capable de réaliser pas mal de miracles. Si celui de revoir un jour le Wiener Sport-Club en Europe se réalise, Roland aura peut-être suivi les traces de son idole Andy Marek, resté pendant 27 ans au micro du Rapid. Une chose est sûre : au moment d'annoncer la composition des équipes, le public n'aura d'yeux que pour lui.