Robbie Rensenbrink s'est éteint

Rensenbrink n'est plus.Robbie Rensenbrink, légende de la grande équipe néerlandaise des années 1970, s'est éteint dans la nuit de vendredi des suites d'une longue maladie, à l'âge de 72 ans. Avec les, l'ancien attaquant avait notamment été finaliste des Mondiaux 1974 et 1978.En club, Rensenbrink a surtout marqué l'histoire d'Anderlecht, où il a évolué la majeure partie de sa carrière (1971-1980). Auteur de plus de 200 buts pour le club belge, il s'est construit un palmarès hors normes avec les Mauves : double champion de Belgique (1972 et 1974), quadruple vainqueur de la Coupe nationale (1972, 1973, 1975 et 1976), Coupe des vainqueurs de coupe par deux fois (1976 et 1978) et double vainqueur de la Supercoupe d'Europe (1976 et 1978). Le tout avant de faire une petite pige à Toulouse en fin de carrière.Un artiste de plus au paradis.