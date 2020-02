Revivez le multiplex de la vingt-septième journée de Ligue 1

Rennes qui se déplace sur la pelouse de Toulouse pour conforter sa troisième place, l'AS Monaco qui souhaite repartir de l'avant à domicile contre Reims, Brest qui peut faire un gros pas en avant en cas de victoire contre Angers et Amiens qui peut recoller à deux points de Nîmes et Dijon : voilà les enjeux principaux de cette journée de Ligue 1.

Par Antoine Donnarieix

MAIS ARRÊTEZ RAJKOVIC ! QUELLE FANTASTIQUE ARRÊT DU GARDIEN DEVANT JOVETIC ! REIMS S'ACCROCHE À SON POINT !Cette fois-ci, c'est terminé ! Amiens perd à domicile contre Metz, pendant que Montpellier termine sa démonstration de force. Drôle de nuit à venir pour Luka Elsner.Petkovic vient de nous faire une sortie aérienne dégueulasse. Heureusement pour lui, Brest n'en profite pas.Nous entrons dans le temps additionnel, un dernier but pour la route ?BEN YEDDEEEEEEEEEEERRRRR !!! LE DOUBLÉ ÉTAIT TOUT PROCHE MAIS RAJKOVIC SORT UNE NOUVELLE PARADE ! QUEL PORTIER !Mais Oukidja était en dehors de la surface dans son intervention là, non ?C'est chaud du côté d'Amiens, qui sent le match lui échapper. Oukidja a claqué une belle frappe de Konaté, mais rien ne passe dans le but du gardien international algérien.MENDYYYYYYYYYYYYY !!! POPOPOPOPO C'EST PAS PASSÉ LOIN DE L'EGALISATION !On ne va pas se mentir : ça sent mauvais pour Amiens. Et je ne parle pas que de l'issue du match de ce soir... Kakuta vient d'envoyer un ballon de la tête au-dessus, mais ça ne rentre toujours pas.Ah oui, sept défaites consécutives pour Toulouse à domicile, quand même. Jamais sept sans huit ?Oula, ça gueule sévère envers l'arbitre du côté de Moussa Konaté. Pas content, pas content !Allez, c'est la minute de Louis Nicollin à La Mosson avec de lourd applaudissements. RIP, président.Bon... Rennes va se faire peur encore longtemps à votre avis ?Ne me dites pas que Brest va concéder sa deuxième défaite à domicile de la saison en L1 contre Angers ? Ce n'est pas sérieux.Et mine de rien, Toulouse reste dans la roue rennaise. La possession est locale, qui plus est.SAVAAAAAAAANIEEEEEERRRRR ! STRASBOURG S'EFFONDRE SUR CETTE MINE DU MILIEU DE TERRAIN QUI S'OFFRE UN DOUBLÉ !Oh, ça c'est un arrêt de grande classe. Régis Gurtner s'impose devant Niane et laisse perdurer le suspense dans cette rencontre.WWWWWAAAAAAAAAAAHHHH QUEL DOUBLE ARRÊT EXCEPTIONNEL DE SELS DEVANT SAVANIER PUIS LABORDE ! Le portier détourne le ballon sur son poteau.Péno à Montpellier ! Hilton accroché par Djiku, qui récolte un carton jaune.Reims attaque fort sa deuxième période. Mais Lecomte est bon (hahaha).Mais c'est quoi ce délire à Toulouse ? Yaya Sanogo sort du terrain sans être remplacé... Bon, ça sent la blessure j'imagine. En tout cas, je ne souhaite pas que ce soit autre chose.Bon, la chiche de Donis passe à cinq bons mètres du but de Lecomte. C'était désespéré.J'aimerais bien voir Ben Yedder marquer encore une fois ce soir, pas vous ?OOOOOOOHHHHH RENNES EST ENCORE PROCHE D'UN DEUXIEME BUT ! Après la barre transversale, Mbaye Niang manque le cadre. C'était encore très chaud, Toulouse est au fond du trou.Arf, Cardona qui manque sa déviation de la tête. C'est hors cadre, et c'est tranquille en six mètres pour Petkovic.Ghoddos est entré à La Licorne, pour info.Florent Mollet ne va pas surprendre Mats Sels, et c'est la pause !Bon, c'est aussi la pause à Toulouse sur un tir tout moisi des Violets. Aïe.C'est la pause à Amiens et Brest, mais ça joue toujours à Monaco. Sacré éclairage...C'est très, très solide cet arrêt de Rajkovic sur cette reprise de Tiémoué Bakayoko.Cette coupe de Thierry Ambrose avec les cheveux peroxydés en grenat, c'est quand même la méga classe.C'est très calme depuis l'ouverture du score à Monaco. En même temps, on s'imagine bien que Reims ne devrait pas prendre six buts.C'est moi où il ne se passe quasiment rien à Amiens ? Attention quand même à vous, monsieur Elsner.OUUUUUH CE POTEAU DE MAOUSSA ! Le break était tout proche au Stadium de Toulouse.Belle parade parade de Rulli sur ce coup de casque de Djiku.PENAAAAAALTY A MONACO !!! KEITA BALDE EST ACCROCHEE PAR FOKET ! Carton jaune pour le Belge.ET SADA THIOUUUUUUUUUUUUB !!! CETTE PICHENETTE VICTORIEUSE !!!Mais c'est un hors-jeu. Toujours 0-0 entre Brest et Angers.On sent que c'est un match serré du côté de Francis Le Blé. C'est très crispé.Et une biscotte jaune pour Sangaré, une !Un but et c'est la grève, c'est ça ? Bon.Pas grand chose à se mettre sous la dent. On va pas se mentir.Petit détour du côté de La Mosson : il y a eu un énorme sauvetage de Mitrovic à la suite d'une erreur défensive. C'était moins une...Bon, on va pas se mentir : c'est très compliqué d'un point de vue technique dans ce début de match entre Amiens et Metz. Allez les gars, du nerf.Apparemment, ça souffle très fort à Brest. Mais est-ce vraiment une surprise ?OH L'ARRÊT DE LECOMTE DEVANT KAMARA ! BEAU RÉFLEXE !Beau parcage messin à Amiens, c'est à noter.C'était quoi, ce coup d'épaule de Diakité là ? En tout cas, on attend des nouvelles de Francis Le Blé, où Brest n'a connu qu'une seule défaite en championnat depuis le début de saison. C'était face... à Paris.Confirmation : la lumière est bien revenue à Monaco. Ce qui n'empêche pas ce mauvais coup franc envoyé directement dans les bras de Rajkovic.OUVERTURE DU SCORE RENNAISE ! Magnifique lob de Benjamin Bourigeaud au-dessus de Goicoechea, c'est au fond ! Et voilà Rennes qui semble conforter sa troisième place au classement après vérification de la VAR.Aïe, première alerte à Monaco et elle n'est pas sportive : l'éclairage foire à Louis II. Mais ça devrait reprendre.Bon, tout est en place, même la défense du Téfécé. Il ne manque que des buts.C'EST PARTI !!!Et les joueurs sont sortis en synchronisation parfaite, tout cela va pouvoir démarrer !Voici les compos d'Amiens-Metz !Gurtner - Aleesami, Chedjou, Opoku, Jallet - Monconduit, Blin - Diabaté, Otero, Kakuta - Konaté.Oukidja - Delaine, Boye, Bronn, Centonze - N'Doram, Pajot, Maïga - Ambrose, Boulaya, Niane.Voici les compos de Brest-Angers !Larsonneur - Belaud, Chardonnet, Duverne, Perraud - Battochio, Belkebla - Charbonnier, Lasne, Grandsir - Cardona.Petkovic - Doumbia, Thomas, Traoré, Bamba - Santamaria - Capelle, Bobichon, Fulgini, Thioub - Bahoken.Voici les compos de Montpellier-Strasbourg !Rulli - Le Tallec, Hilton, Congré - Vargas, Ferri, Savanier, Ristic - Mollet - Delort, Laborde.Sels - Carole, Mitrovic, Koné, Lala - Djiku, Bellegarde, Lienard, Thomasson - Mothiba, Ajorque.Voici les compos de Monaco-Reims !Lecomte - Ballo-Touré, Badiashile, Glik, Henrichs - Fofana - Bakayoko, Golovin - Keita, Slimani, Ben Yedder.Rajkovic - Konan, Adbelhamid, Disasi, Foket - Munetsi, Romao - Dingome, Kamara, Donis - Touré.Voici les compos de Toulouse-Rennes !Goicoechea - Diakité, Gabrielsen, Rogel, Sylla - Vainqueur - Dossevi, Sangaré, Boisgard, Gradel - Sanogo.: Mendy - Maouassa, Gnagnon, Da Silva, Traoré - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga, Raphinha - Del Castillo, Niang.