Rennes s'impose difficilement contre Mura

Rennes (4-4-2) : Salin - Assignon, Badé, Aguerd, Truffert - Bourigeaud (Tel, 75e), Majer, Santamaria (Tait, 67e), Sulemana (Tchaouna, 88e) - Terrier (Laborde, 67e), Guirassy (Abline, 75e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Mura (3-4-3 ) : Obradovic - Karničnik, Maruško, Karamarko - Kous, Horvat (Cipot, 89e), Lorbek (Kozar, 89e), Sturm (Bucek, 89e) - Pucko, Mulahusejnović (Marosa, 82e), Lotrič (Ouro, 68e). Entraîneur : Ante Simundza.

CG, au Roazhon Park

Trois lettres pour résumer l'issue de ce match entre Rennes et Mura : ouf !Le Stade rennais a eu toutes les difficultés du monde à prendre le dessus sur l'actuel 6du championnat de Slovénie au Roazhon Park, mais le verrou slovène a fini par sauter dans le dernier quart d'heure (1-0). Malgré un onze remanié, les Bretons ont débuté fort dans le premier quart d'heure, multipliant les offensives sur la cage d'Obradovic, décisif sur une tête de Bourigeaud et heureux de voir Guirassy et Sulemana trop brouillons. Dans un Roazhon Park bien garni pour l'occasion avec plus de 23 000 supporters rouge et noir, l'odeur du piège a commencé à se propager au fil des minutes, Rennes ne parvenant pas à se montrer tranchant dans les derniers mètres et Mura se mettant même à effectuer quelques percées dans le camp breton, la tête de Lorbek passant à côté du cadre.La délivrance est finalement venue du pied gauche de l'esthète croate Majer, dont le coup franc a été repris de la tête par Badé, auteur de son premier but sous le maillot rennais après un début de saison délicat. L'histoire aurait pu être pliée deux minutes plus tard, mais Sulemana s'est manqué face au but grand ouvert. Le point de départ d'un dernier quart d'heure chaotique pendant lequel un Rennes presque suffisant, à l'image des jeunes entrants, aurait pu se faire rattraper. Des errements sans conséquences, le SRFC arrachant un troisième succès en quatre rencontres pour conserver la première place de son groupe devant Tottenham, vainqueur du Vitesse Arnhem (3-2) dans le même temps.L'adversité ne sera pas la même dimanche soir, en Bretagne : l'OL est attendu pour un choc qui obligera Rennes à afficher un tout autre visage.