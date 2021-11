Rennes étouffe Montpellier

4

11 matchs sans défaite pour Rennes

Rennes (4-3-3) : Gomis - Traoré (Assignon, 83e), Badé, Aguerd, Truffert (Meling, 88e) - Majer (Guirassy, 83e), Martin (Doku, 90e+1), Tait - Bourigeaud, Laborde, Terrier (Ugochukwu, 90e+1). Entraîneur : Bruno Genesio.



Montpellier (4-2-3-1) : Omlin - Sambia, Estève (Cozza, 73e), Sakho, Ristić (Thuler, 89e) - Chotard (Delaye, 89e), Savanier - Gioacchini (Makouana, 46e), Mollet, Mavididi - Germain (Wahi, 46e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Rennes est toujours irrésistible.Quinze jours après la démonstration contre Lyon, le Stade rennais n’a pas quitté son nuage en s’imposant très logiquement contre Montpellier (2-0) devant un public comblé au Roazhon Park. La bande à Genesio n’a pas mis longtemps à confirmer sa forme et les belles promesses, Terrier claquant une tête magistrale dans la lucarne d’Omlin à la réception d’un bon centre du capitaine Traoré. Le début du spectacle et de la domination bretonne. Les Héraultais n’ont jamais existé dans cette partie pendant laquelle les locaux n’ont pas eu de mal à réciter leur partition ni à étouffer le MHSC, pas loin de craquer sur plusieurs tentatives rennaises (Majer, Bourigeaud) sauvées par Sakho ou Omlin. Si Gioacchini a fait parcourir un petit frisson dans la défense rennaise, il a finalement assisté de loin à un somptueux mouvement collectif conclu par Majer après une remise de Laborde et un formidable boulot de TaitUn collectif parfaitement huilé trop fort pour Montpellier, qui n'a pas été aidé par l'expulsion de Savanier peu avant la pause. Après avoir écopé d'un avertissement en tout début de match pour avoir envoyé un second ballon sur le terrain avant un corner rennais, le capitane pailladin a logiquement pris la porte à la suite d'un sale coup sur Martin. Une aubaine pour Rennes, dans un fauteuil au retour des vestiaires, mais incapable de planter le troisième. Laborde a pourtant multiplié les tentatives pour marquer face à son ancien club, sans succès, alors que Tait a trouvé le poteau après une sortie hasardeuse d'Omlin, décisif à plusieurs reprises pour empêcher le MHSC de sombrer dans le froid bretillien.En infériorité numérique, Montpellier a vu des vagues rouges défiler dans son camp, mais aurait également pu revenir miraculeusement dans le match sans une parade dantesque de Gomis sur un tir de Mavididi, bien lancé par Wahi, peu après l'heure de jeu. Une toute petite éclaircie dans la grisaille sudiste, tant Rennes aurait pu marquer deux ou trois buts supplémentaires, à l'image du manqué de Truffert ou du geste acrobatique de Laborde fracassant le poteau d'Omlin. Pas de carton, mais un nouveau succès mérité et convaincant pour le SRFC, qui enchaîne un onzième match sans défaite toutes compétitions confondues (son record égalé au XXIsiècle) et s'installe provisoirement à la 2place de Ligue 1 avec six unités d'avance sur son adversaire du soir.Une fois de plus, le rêve est permis à Rennes.