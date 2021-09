Reims et Lorient partagent les points au bout de l'ennui

Stade de Reims (3-5-2) : Rajković - Gravillon, Faes, Abdelhamid - Matusiwa, Munetsi (Berisha, 59e-, Foket, Konan, Kebbal (Cassama, 75e) - Van Bergen (Donis, 75e), Ekitike (Koffi, 59e). Entraîneur : Óscar García.



FC Lorient (5-3-2) : Nardi - Le Goff, Jenz, Laporte, Mendes, Silva - Abergel, Lemoine (Bourlès, 85e), Monconduit (Diarra, 68e) - Moffi (Grbić, 75e), Laurienté (Le Fée, 68e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Pas de vainqueur ni de buts ce dimanche à Auguste-Delaune entre Reims et Lorient (0-0). Pendant une heure et demie, Rémois et Lorientais se sont neutralisés dans un match véritablement insipide. Et ce, malgré la présence des pépites Kebbal et Ekitike côté rémois. D’entrée, ce dernier aurait d’ailleurs pu donner une tout autre allure à la rencontre dès la 7minute. Car après un contrôle délicieux, le palindrome rémois avait en effet trouvé la faille, avant d’être signalé hors jeu (7). De quoi donner confiance aux Champenois, qui ont alors pris les commandes de la rencontre, mais sans vraiment savoir quoi en faire.Il y a bien eu quelques éclairs signés Van Bergen et Kebbal, mais aucun n’a abouti sur une vraie occasion rémoise. Il a fallu que Paul Nardi se troue complètement sur un centre anodin pour qu’un frisson parcoure Delaune, qui ne s’était jusque-là levé que pour une frappe lointaine de Konan (29). En seconde période, ce sont les Lorientais, un peu moins apathiques, qui se sont essayés de loin par Silva et Monconduit, mais Rajković veillait au grain. En dehors de quelques corners de part et d’autre et d’un énorme manqué de Donis, du genou (88), on n’a rien vu jusqu’au coup de sifflet final.La Ligue 1 qu'on aime (moins).