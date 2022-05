Real Madrid : l’ADN européen

En s’adjugeant une quatorzième Ligue des champions, le Real Madrid a prouvé son attachement sans faille à la reine des compétitions de clubs. Une domination historique, symbole de l’ADN, quelque peu irrationnel liant les deux entités.

« La chance, tu peux l’avoir une fois, pas à chaque fois »

« La défaite n’existe pas quand tu joues pour ce club. »

« L'ADN du Real Madrid existe, surtout en Ligue des champions. Peu importe à quel point les choses tournent mal, qu'elles ne vont pas en votre faveur. »

Par Adel Bentaha

Loin du terrain, le football recèle en lui un aspect impalpable et difficilement explicable : le mental. Une donnée que le Real Madrid s’est évertué à nourrir, au fil d’une histoire européenne décorée de 14 étoiles et d’un début de siècle (déjà) acquis à sa cause. Au-delà des sacres, aussi nombreux soient-ils, le Real Madrid s’est surtout fait maître de la régularité. Ainsi, dans l'effectif actuel, pas étonnant de voir se former un véritable contingent présent au club depuis près de dix ans, autour de Gareth Bale, Karim Benzema, Casemiro, Nacho, Dani Carvajal, Marcelo et Luka Modrić. Des garçons vainqueurs de cinq C1 sous la tunique blanche, auxquels s'ajoutent les Toni Kroos, Isco, Lucas Vázquez, Marco Asensio, Mariano Díaz, Jesús Vallejo et Dani Ceballos, présents dans les parages depuis un bon bout de temps. Assez en tout cas pour s'imprégner des traditions de la maison.En effet, et de manière étrange, les succès madrilènes se seront dessinés sous forme de séries, rarement espacées dans le temps. Dès sa création, la Ligue des champions a vu la Maison-Blanche rafler six des dix premières breloques de l’histoire (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966). Un épisode introductif suivi d’une ellipse, avant un retour aux sources au à l'aube du nouveau millénaire (1998, 2000, 2002) et de la confirmation, à l’orée de la dernière décennie (2014, 2016, 2017, 2018, 2022). Trois séquences temporelles d’ultra-domination, qui ont fait naître la légende d’un club finalement programmé pour le succès.Et quand certains placent la chance en tête de leur argumentaire, Benzema ne se dérobe pas, prêt à rétablir l'ordre des choses., détaillait l’international français après le succès des siens au Stade de France.Car à force de scénarios favorables, il devient difficile d’invoquer nombre d’éléments extérieurs ou autres esprits frappeurs (arbitrage et calibre des adversaires notamment) afin d’expliquer cette aura vertueuse, propre auxIl faut dire qu’avec un pourcentage de victoire s’élevant à 67% lors de chaque finale disputée (56 sacres sur 84 finales disputées) et une invincibilité entretenue depuis 1981 en C1 (année de la dernière finale perdue, contre Liverpool, défaite 1-0), le poids de l’histoire a vite fait de jouer son rôle, sur des joueurs ne demandant qu’à s’en enivrer. Interrogé par Goal, sur cette désillusion subie face auxquarante et un ans en arrière, le défenseur Rafael García Cortés s’est d’ailleurs blindé mentalement :Défaite interdite et sermon de fierté affiché.Le sentiment général, de joueurs conscients d’être « redevables » à une institution leur forgeant des palmarès majuscules. Comme un déclic psychologique, activable à souhait à l’approche des échéances fatidiques. Guti dansUne « logique-irrationnelle » finalement, à même de marquer l’histoire d’un continent et du football dans son entièreté. Cela tombe bien, le sport-roi ne demande qu’à voir la magie perdurer.