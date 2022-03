RD Congo-Maroc : choc sous haute tension

Le match entre la République démocratique du Congo et le Maroc, ce vendredi à 16h à Kinshasa (retour le 29 mars), sent déjà la poudre. Cela se confirme depuis deux jours : les Marocains se plaignent de l’accueil qui leur est réservé, les Congolais démentent, et la première séance d’entraînement des Lions de l’Atlas – en théorie à huis clos – a été perturbée par des supporters locaux. Bref, la tension monte.

C’est l’histoire des deux bus qui tombent en panne

« Il n’y avait ni officiel de la FECOFA, ni sécurité à l’aéroport. Pour l’accueil d’une sélection, ce n’est pas très sérieux. »

Depuis mardi soir et l’arrivée des Lions de l’Atlas à Kinshasa, cela ne s’arrête plus. Les heures qui précèdent le match entre la République démocratique du Congo et le Maroc, vendredi au stade des Martyrs, sont rythmées par les polémiques, les échanges de communiqués peu amènes et les phrases piquantes, et rien ne semble indiquer que la tension va redescendre à l’approche du coup d’envoi. Les joueurs des deux équipes restent prudemment à l’écart de cette cacophonie, même si Dieumerci Mbokani, l’attaquant des Léopards, avait pris soin de faire monter la sauce dimanche dernier sur le plateau de la Télévision nationale congolaise., s’était empressé de déclarer le buteur de Kuwait SC.Les Marocains, donc, ont dégoupillé dès mercredi, en déplorant l’accueil qui leur a été réservé à l’aéroport international de Ndjili. Dans un courrier adressé à la Confédération africaine de football (CAF) et à la FIFA, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a listé les manquements constatés à l’arrivée de la délégation. Selon l’instance, aucun officiel congolais n’était là pour les accueillir et les deux bus qu’elle avait pris soin de louer n’étaient pas disponibles, car victimes de pannes simultanées, un argument un peu foireux quand même et qui a fait tiquer les dirigeants de la fédération. Mais ce n’est pas tout : dans l’urgence, celle-ci affirme avoir loué deux autres véhicules, lesquels ont mis un temps fou à arriver à l’aéroport et à le quitter, en raison de la présence de supporters congolais, dont certains, profitant de la passivité des forces de l’ordre, se seraient montrés menaçants. La FRMF, qui assure être en possession de vidéos prouvant ses dires, affirme également avoir payé une société privée à hauteur de 3200 euros par jour, afin d’assurer la sécurité des joueurs. Mais visiblement, les agents de cette société n’étaient pas présents à l’aéroport. Une panne de bus, sans doute.Les Congolais ont bien évidemment répondu sans tarder aux accusations marocaines. La Fédération (FECOFA) a assuré que son officier de sécurité était bien présent à Ndjili pouret que le transport de la délégation marocaine jusqu’à l’hôtel (une partie de la délégation marocaine est logée dans le même hôtel que celui des joueurs congolais) a été effectué. Vexée, la FECOFA a demandé à son homologue nord-africaine de s’excuser et de retirer ses propos. Pas sûr, pourtant, que celui-ci s’exécute, car mercredi, à l’occasion de la première séance d’entraînement des Lions de l’Atlas au stade des Martyrs où aura lieu le match, des supporters congolais ont fait irruption dans les gradins, alors que Vahid Halilhodžić avait programmé un huis clos total., tempère un proche de la sélection présent en RDC.Ce qui se passe à Kinshasa, la tentaculaire capitale congolaise, n’étonne pas vraiment Michel Dussuyer. L'ancien sélectionneur du Bénin s’y était rendu en novembre dernier, lors du dernier match décisif du second tour, perdu par son équipe dans des conditions discutables (2-0) :. L’affaire de l’entraînement des Marocains perturbé par des supporters locaux ?, ricane l’ancien gardien de but de l’AS Cannes., poursuit-il en éclatant de rire.En attendant le match aller, certains supporters des deux camps s’asticotent sur les réseaux sociaux, et pas toujours avec le plus grand raffinement., à une époque où le pays s’appelait Zaïre et était dirigé par un dictateur mégalo – le maréchal Mobutu – coiffé d’une toque en léopard., tente de nuancer Joël, un supporter de la sélection nationale. Pas certain que cela suffise à calmer les Marocains, qui préparent déjà les retrouvailles à Casablanca, le 29 mars.