Randal Kolo Muani : « Retourner au city, c'était plus fort que moi »

« J'avais match à 14 heures, je rentrais et j'allais au city direct, à une minute de chez moi, je partais avec mon ensemble. Je ne jouais qu'au foot. »

« On a tous une tête, deux bras, deux jambes, je ne suis personne. Tu peux me croiser dans la rue, à Carrefour en train de faire mes courses. »

« Je me suis directement excusé, je lui ai même envoyé un message après l'avoir trouvé sur Instagram au cas où il pensait que je l'avais fait exprès. »

« Je suis revenu à Nantes pour tout détruire, pour leur montrer que j'étais là pour jouer avec l'équipe première. Sinon, je partais. »

Propos reccueillis par Diren Fesli et Jérémie Baron, à La Chapelle-sur-Erdre

(1) Entretien réalisé avant la victoire face à Clermont



(2) Waldemar Kita dans L'Équipe en juin 2021 : « Kolo Muani a marqué 9 buts en 37 matchs. Puisque vous vous intéressez beaucoup plus au foot que moi, sachez qu’un bon avant-centre doit marquer au minimum 15 buts, si ce n’est plus. »









Ces derniers temps, j'ai du mal à marquer, à trouver le chemin des filets. Mais tant que j'arrive à faire marquer mes partenaires, je suis content.Pas forcément. Je dois devenir comme ça, car je suis attaquant et c'est un peu mon métier, mais je ne vois pas le foot comme ça. Si on gagne et que je fais de bonnes prestations, c'est la même chose pour moi.C'est vrai que quand je suis face au but, j'ai des hésitations. Je peux hésiter entre deux solutions et tirer quand c'est trop tard. Je m'entraîne à côté, je ne me prends pas la tête sur ça. En première intention, quand ça me vient, j'arrive à les mettre au fond.Ça m'arrive encore de jouer à droite, comme à Bordeaux en deuxième période. Sur le côté, il y a du un-contre-un, j'ai plus le ballon, j'arrive à percuter, je me fais plaisir. Tu prends plus de plaisir quand tu es à droite que quand tu es devant. En pointe, tu as les défenseurs sur le dos.Non, plus un neuf et demi qui tourne autour, qui participe au jeu.Oui, même avec Pedro Chirivella et Wylan Cyprien. J'arrive à décrocher, jouer avec eux, on s'entend très bien même aux entraînements. Avec ces quatre-là, on aime bien jouer dans le petit périmètre, on arrive à se trouver facilement à l'entraînement, donc on essaie de reproduire ça en match.On s'entend très bien, on rigole beaucoup tous ensemble, on peut même dire que c'est une équipe de frères. La saison 2020-2021 nous a beaucoup soudés, et on entame bien la suivante.J'ai des moments comme ça, tu te sens obligé de dribbler et de ne pas tirer en première intention. J'ai pris mon temps, et ça a réussi.J'ai regardé directement ! J'étais très content, j'ai montré ça à mon frère. C'était un joueur très à l'aise techniquement, je vais essayer de m'en inspirer.On a eu beaucoup de changements d'entraîneur, donc de changements de formation et de tactique. Avec Antoine Kombouaré, ça a changé : on a essayé de garder la même configuration, on arrive à bien s'entendre et on ne veut pas vivre la même saison que l'an dernier. Antoine Kombouaré est très rigoureux, notamment sur nos postes : on sait ce qu'on a à faire sur le terrain, on ne lâche pas. C'est un coach un peu strict, un peu à la Vahid. Il sait ce qu'il veut, c'est une méthode qui marche. Sur le plan personnel, il m'a toujours mis en confiance.Pas forcément. J'étais naïf, flemmard, je prenais juste du plaisir, je prenais le ballon, je dribblais, et on ne me voyait plus. La prise de conscience, je l'ai eue un peu plus tard.J'avais 18 ans, je m'en souviens très bien. Dans le foot, il faut avoir confiance en soi. Mais le moment où je me suis dit, c'est quand je suis allé à Boulogne. J'ai pris conscience des choses, j'ai saisi l'opportunité qu'on m'a donnée.Depuis tout petit. J'avais match à 14 heures, je rentrais et j'allais au city direct, à une minute de chez moi, je partais avec mon ensemble. Je ne jouais qu'au foot.Techniquement, tu es à l'aise, tu tentes tout ce qui te passe par la tête, ça m'a beaucoup aidé techniquement. J'étais petit, frêle et je tentais des gestes que je ne pouvais pas tenter sur un grand terrain. Il n'y a pas de pression, c'est vraiment du plaisir.Non, je pense que je l'avais déjà.Moi, ce n'était que foot. L'école... J'y allais, mais je ne parlais pas en classe. J'étais dans mon coin, j'attendais que ça se finisse. Mon père me le rappelait :D'ailleurs, quand je faisais des tests, ils demandaient les bulletins : le terrain ça allait, mais le bulletin ça n'allait pas.Je reste toujours la même personne, on a tous une tête, deux bras, deux jambes, je ne suis personne. Tu peux me croiser dans la rue, à Carrefour en train de faire mes courses. Je suis comme tout le monde.J'y suis allé une ou deux fois. J'avais fait le challenge Orange, où tu devais marquer. C'était kiffant ! J'avais marqué, j'étais avec Torcy. La saison dernière, c'est dommage qu'il n'y avait pas de public, c'était le seul problème. C'était une belle émotion.Pour te dire, je n'ai pas encore conscience de ma vitesse. Je ne joue pas à 100% dessus. On me le rappelle : ma famille, mes potes me disent, mais je n'y crois pas à 100%. Je sais que je pourrais aller encore plus vite, j'essaie de me dépasser.Quand j'étais tout petit, oui. Mais quand j'ai grandi, je ne marquais pas beaucoup. Quand on est passé sur grand terrain, dès U14, j'étais plutôt ailier droit, je provoquais plus. En revanche, au city, je marquais. On me donnait tous les ballons.Là, ils l'ont détruit pour en reconstruire un nouveau. Même quand j'étais en U19 ou en CFA, à Nantes, j'y retournais. Mon frère me disait :Mais j'y retournais, c'était plus fort que moi. Ça n'est qu'à Boulogne que j'ai arrêté d'aller au city.Tout. C'est là où j'ai grandi, où j'ai mes potes et mes repères. C'est là-bas que je me ressource.Je suis parrain de l'association d'un grand de mon quartier, DLM. Ils aident la ville, ils proposent des activités aux jeunes... Quand je rentre, ça m'arrive de ramener des maillots, leur faire un coucou, passer un peu de temps avec les jeunes.Non, mon frère me disait que plein de personnes l'avaient, quand tu grandissais d'un coup. Je n'ai pas paniqué. J'avais une douleur inexplicable. Dès que je courais, j'avais mal. En plus, on jouait sur des synthétiques. C'était une saison noire en U15, j'étais en équipe B.Oui, largement. Je ne vais pas dire que je regrette, mais je l'ai en travers de la gorge : on ne me prenait pas par rapport à mon bulletin.C'est très difficile. Tu vois tes copains en A... Je me disais qu'ils étaient plus forts que moi, j'admets. J'ai bossé de mon côté, je me suis guéri l'année d'après et j'ai commencé à faire une bonne saison en U16. Mon père m'a toujours dit que si tu n'arrives pas quelque chose, si on ne te prend pas, c'est qu'il y a une raison : tu fais peut-être mal les choses.Je sortais de U17 Nat', la saison allait finir et un club en Serie C, Cremonese, m'a appelé. On y est allés avec un pote à moi, mon frère était là aussi. Ça s'est bien passé, ils nous voulaient. Mais franchement, je n'ai pas trop kiffé. J'ai dit non, et un autre club est arrivé à la fin de la saison, Vincenza. J'ai fait la prépa avec eux. J'ai fait un mois, je faisais des matchs, je m'entraînais, mais rien n'avançait. Si on m'avait dit oui, j'aurais foncé tête baissée. Mon père ne voulait pas, il n'était pas chaud. Pour moi, c'était la dernière chance. Finalement, mon père m'a dit de rentrer, et là, j'ai vu tous mes rêves tomber.Pour le foot, j'étais près à aller jusqu'en Australie ! J'étais déterminé. Quand mon père m'a dit de rentrer, j'ai carrément pleuré. Ça n'est pas que je me sentais bien, mais c'était dur : la langue, je n'avais pas d'ami, j'étais loin de ma famille, j'avais seize ans... Mon père m'a appelé, et il m'a dit :C'est l'agent que j'ai rencontré après ça qui m'a dit de m'entraîner à Neuilly-sur-Marne, parce qu'un entraîneur de Rennes devait venir me voir. J'ai fait les tests à Rennes pendant une semaine, ils m'ont dit de revenir, j'ai refait une semaine. À la fin, ils m'ont expliqué qu'ils avaient trop de profils similaires. Là, j'ai voulu baisser les bras, ça m'a tué. Mais mon frère m'a dit :Je voyais des matchs de Nantes, on connaît tous Nantes. Le jeu à la nantaise, je connaissais déjà ça. Je voyais aussi des buts de Djordjevic . Sur des centres, il mettait des reprises... Il allumait, il ne rigolait pas, ça m'avait marqué. Ce n'est pas mon style, j'étais plus dans le dribble à la Neymar, mais il était fort. Nantes m'a ouvert les portes, ils m'ont tout donné.Il y avait Guingamp, mais c'était pareil, ils avaient des profils similaires. Mais si j'en avais eu d'autres, j'aurais choisi Nantes. J'ai foncé tête baissée, c'était le paradis... et ma dernière chance.Je suis arrivé ici en novembre, j'ai signé sept mois jusqu'à la fin de saison et ça a été sept mois d'adaptation. J'avais un peu de mal, j'essayais de jouer, mais eux étaient déjà bridés. Le temps que je m'adapte à la ville, aux cours avant et après l'entraînement... C'était un peu compliqué. Avant, j'avais entraînement trois fois par semaine. Ici, tous les jours. Je n'étais pas prêt.C'était un peu compliqué, car il fallait s'adapter à la ville, aux conditions météo, aux installations qui n'étaient pas les mêmes qu'ici. C'était un mal pour un bien, donc je me disais qu'il fallait y aller. Boulogne, c'est bien, c'est un autre climat. Mon père m'a dit :À Nantes, j'aimais bien sortir, aller avec mes potes... J'étais tête en l'air, je ne pensais pas assez au foot. Boulogne, ça m'a remis dans le droit chemin : foot-maison, foot-maison. J'ai gardé cette habitude-là.C'est un championnat dans lequel il y a beaucoup de contacts. Et je suis très nerveux sur un terrain, uniquement sur le terrain. Si on me cherche, je m'énerve. J'ai vrillé. C'est un comportement que je ne devais pas avoir, mais je l'ai fait et ça a peut-être été le déclic de ma carrière. Ça n'était pas une histoire de mots, mais de fautes non sifflées. J'ai essayé de réagir, et ça m'a porté préjudice.Non : là, j'essayais de récupérer le ballon, mais il a été plus rapide que moi. Je me suis directement excusé, je lui ai même envoyé un message en anglais après l'avoir trouvé sur Instagram au cas où il pensait que je l'avais fait exprès.Tout le temps, avec mon frère. Même à Nantes ! Il vient, il squatte chez moi, il fait des semaines, et quand on joue à l'extérieur, il part.C'est une force, j'ai vraiment grandi là-dedans. Mon père vient à tous mes matchs depuis tout petit.Quand je suis revenu, j'étais dans un esprit revanchard. J'avais bien fini, j'étais revenu pour tout détruire. Pour leur montrer qu'ils se trompaient, que je n'étais pas là pour compter les moutons ou jouer en CFA, que j'étais là pour jouer avec l'équipe première. Sinon, je partais.J'étais nonchalant, on disait que je m'en foutais un peu, c'est ce qui m'a porté préjudice. J'ai mis du temps à le comprendre, pour moi je n'étais pas nonchalant, j'ai toujours été comme ça. J'ai essayé de faire un travail sur moi-même.C'est le fait de prendre du plaisir sur le terrain. Je suis comme au city, le foot est un jeu ! On doit être concentré, parce qu'il y a des enjeux énormes. Mais quand je vais sur le terrain, c'est pour prendre du plaisir. L'étiquette de joueur nonchalant était relou, parce que je ne le fais pas exprès. Ce n'est pas comme si je m'en foutais, j'étais vraiment comme ça.J'étais souvent en retard à l'entraînement, sur le terrain quand il fallait faire un appel, je prenais mon temps...Déjà, j'aurais voulu faire une meilleure saison. C'était une première saison, j'en rêvais depuis longtemps. Quand je rentrais sur le terrain, c'était du plaisir : je voulais tout faire, je courais un peu partout, j'étais fou. Je devais m'adapter à cette équipe, j'ai essayé de faire de mon mieux. Il y a des moments où c'était chaud, quand tu vois que tu es dans la zone rouge... Parfois, après une défaite, on se regardait dans le vestiaire et on n'avait rien à se dire.Oui, il y avait des embrouilles à gauche à droite, on n'était pas aussi soudés. Il fallait qu'on garde notre calme, c'est ce qu'a apporté le coach Kombouaré.À Boulogne, on jouait déjà énormément sur mon côté, c'est ce que le coach voulait. Donc j'avais déjà un peu de pression, je m'y suis vite habitué. J'ai toujours eu le même style : provoquer, aller vite vers l'avant. En Ligue 1, c'est plus tactique, on prend plus de temps à analyser le jeu de l'autre, on fait tourner le ballon. National, c'était plus, plus direct.Non, pas spécialement. Je ne savais pas, c'est très flatteur de sa part ! J'aime jouer tous les matchs, peut-être que contre Angers, je suis plus fort.Les défenseurs me laissent moins d’espaces, anticipent plus la profondeur et n’hésitent pas à venir me bloquer à deux. Ce qui change, c’est aussi de jouer face à des défenses à cinq. Mais je m’y attendais, j’essaye d’être plus mobile et de redoubler d'efforts pour les esquiver.Déjà, être appelé aux JO est un truc de fou. En plus, j’ai toujours voulu me rendre au Japon même si on n’a pas pu le visiter comme on l’aurait voulu. Dans le village olympique, voir autant de pays représentés, de sportifs ou de langues parlées, c’est une expérience à vivre.Bien sûr, mes parents sont originaires de là-bas. Quand je rentre, je mange des plats congolais, j'écoute de la musique de là-bas, je danse...Au prochain but, je vais essayer.Je suis quelqu’un de taquin, j’aime bien rigoler et faire mes blagues. Quand on est en off, c'est détendu.Encore aujourd’hui, je le vis parfois mal. Ça m'arrive de ne pas répondre à mon frère, après un match. Mais au fond, ils ont raison parce que c’est pour mon bien. Mes deux grands frères sont mes modèles et si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à eux. Je leur dois tout.En Allemagne, je vois des joueurs qui s’épanouissent. Moussa Diaby, Nkunku, Ibrahima Konaté, Mukiele... Ensuite, je pense que c’est un championnat qui me va bien, car les attaquants s'y s'épanouissent. Ce n'est pas seulement Francfort : s'il y a Wolfsburg, le Bayern Munich ou même Fribourg qui vient... L’Angleterre aussi m'attire énormément, ce sont les seuls championnats que je regarde. Imra Louzam'envoyait des messages :... Mais l'Angleterre, je n’irais pas maintenant. Un jour peut-être, mais j'ai besoin de confirmer en Ligue 1.