Rafael Leão inscrit le but le plus rapide de la Serie A

[VIDÉO BUT] #SerieA Rafael Leao marque le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A et des 5 grands championnats avec l'AC Milan !Il marque après 6 secondes de jeu ! Un but à la FIFA, sur le coup d'envoi !https://t.co/gggWBinK7R — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 20, 2020

TB

Une fusée.Rafael Leão n’a pas le temps. L’avant-centre de l’AC Milan a inscrit ce dimanche face à Sassuolo le but le plus rapide de la Serie A. Sur l'engagement, Halkan Çalhanoğlu accélère avec le ballon avant de lancer Rafael Leão en profondeur. Le Portugais accélère, transperce la défense, et ouvre son pied droit pour tromper Andrea Consigli. En tout, l’action a duré six secondes.Et c’est un nouveau record dans le championnat italien, le précédent ayant été établi par Paolo Poggi en décembre 2001 avec Piacenza. Il avait fallu huit secondes à l’attaquant italien pour planter le premier pion de la rencontre.Fast & Furious.