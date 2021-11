Quand Rhys Healey se livre sur ses goûts musicaux

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rhys Healey s'est livré dans une vidéo publiée par son club, le Toulouse FC, sur ses goûts musicaux. Le meilleur buteur de Ligue 2, auteur d'un quadruplé le week-end dernier contre Sochaux, montre qu'il fait les bons choix aussi bien devant le but que pour choisir sa playlist. L'attaquant anglais raconte que la musique l'a toujours accompagné, y compris lorsqu'il jouait au foot., se souvient-il.Entre deux triplés, Healey se remémore les premiers albums qu'il écoutait étant gamin. Du tout premier, UB40, à Fleetwood Mac et Queen. Il parle aussi de la rivalité entre Manchester et Liverpool ; pas celle du terrain, mais de la musique, entre Oasiset les Beatles. Et sa musique avant les matchs ? « It's Not Right, But It's Okay » de Whitney Houston.Jusque-là, elle fonctionne plutôt bien.Reste à savoir si sa playlist contient « Healey's on Fire »