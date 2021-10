Quand les jeunes du Napoli font le remake de la main de Dieu

Incroyable but accordé au Napoli dans le championnat Primavera. Le remake de la main de Dieu pic.twitter.com/yIcTxe9fJc — FrSerieA (@FrSerieA) October 27, 2021

MD

Copie conforme.1986. Mexico. 51minute de jeu. Diego Maradona marque un but de la main, geste pour le moins interdit, mais que les arbitres de la rencontre n’ont jamais vu, qualifiant ainsi l’Argentine pour le dernier carré de la Coupe du monde. 35 ans plus tard. Rome. 80minute de jeu. Un jeune joueur des moins de 16 ans du Napoli s’offre un remake de la fameuse, a crié le commentateur pour Roma TV+ lorsque l'arbitre Zito a validé ce but de Pinzolo dans les derniers instants de la rencontre entre les moins de 16 ans de Rome et de Naples (2-2).a rajouté le journaliste du média transalpin. Superstitieux ou pas, il semble bien que Diego Maradona hante encore lesEn revanche, ne cherchez pas : le petit Pinzolo n'a pas dribblé cinq joueurs plus le gardien de but en partant de son propre terrain cinq minutes plus tard.