Officiellement champion de France depuis son nul contre Lens samedi dernier, le Paris Saint-Germain entame une dernière ligne droite sans enjeu sportif ce vendredi soir à Strasbourg. Quatre journées qui doivent permettre au club de la capitale de penser déjà à demain. Le moment rêvé pour voir enfin Mauricio Pochettino joindre la parole aux actes en s'appuyant sur les jeunes pousses de son effectif ?

Au cœur du projet, vraiment ?

Demain, c'est déjà aujourd'hui

À la veille du déplacement à Angers sans de nombreux cadres, Mauricio Pochettino annonçait en conférence de presse une couleur dont les Titis ne verront rien le lendemain, ou si peu. À Raymond-Kopa, aucun d'entre eux n'était titulaire, même si la blessure à l'échauffement de Mauro Icardi a finalement permis à Éric Junior Dina Ebimbe de croquer dans le gâteau. Ce n'est pourtant pas l'enjeu de la soirée qui justifiait le lapin posé par l'entraîneur argentin, le sacre national ne faisant plus guère de doutes depuis la victoire dans le Classique trois jours plus tôt. Édouard Michut a ainsi dû patienter jusqu'à la 72minute avant d'entrer sur la pelouse, avant d'être rejoint par Xavi Simons et El Chadaille Bitshiabu au fin fond du. L'occasion pour le grand défenseur de devenir le deuxième plus jeune champion de France de l'histoire du haut de ses 16 ans, 11 mois et 4 jours, derrière un certain Kingsley Coman.Rarement aura-t-on vu aussi peu de Titis issus du centre de formation grappiller ça et là du temps de jeu que cette saison., promettait pourtant Pochettino à beIN Sport en juillet dernier, en pleine préparation.Dans la foulée de l'Euro et de la Copa América, Ismaël Gharbi, Xavi Simons ou encore Bandiougou Fadiga profitaient alors de l'opportunité pour briller. Des promesses sans lendemain.Depuis, le jeune ailier franco-tunisien a presque disparu, ne disputant que 34 minutes en Coupe de France et aucune en championnat depuis le mois d'août. Ils ne sont en réalité que trois à s'être fait une – toute petite – place dans l'effectif rouge et bleu : Simons donc, accompagné d'Édouard Michut et d'Éric Junior Dina Embimbe, lequel compte déjà une saison professionnelle avec Dijon. Bilan à quatre matchs de l'arrivée : huit apparitions pour le Néerlandais (dont une titularisation en février dernier contre Rennes, ses dernières minutes jusqu'à Angers) et six pour le tricolore. Dont une entrée en jeu commune et décisive à Lyon, mi-janvier . Peut-être la nouvelle stratégie du club : éviter de trop mettre en valeur ses jeunes pour mettre fin aux départs prématurés ?Strasbourg, Troyes, Montpellier et Metz. Voilà pour le programme de ce PSG déjà sacré d'ici les vacances. Et si la place accordée aux Titis du centre de formation reste un sujet sensible porte d'Auteuil, le contexte semble désormais idéal pour faire grandir quelques jeunes pousses. D'autant plus au vu des questionnements devenus trop réguliers autour de l'implication de certains une fois le titre acquis. Interrogé sur la difficulté de puiser dans l'académie à Paris par rapport à ce qu'il a connu à Tottenham à la veille du déplacement en Alsace, Mauricio Pochettino s'est une nouvelle fois défendu., a-t-il affirmé en conférence de presse.D'avenir et de vision à long terme, c'est justement de cela dont il sera question jusqu'au 21 mai. Se projeter déjà sur la saison prochaine devrait être un mot d'ordre, au-delà des incertitudes sur les contours de l'effectif et du staff technique dans quelques mois. Avec Mbappé ou sans, une chose est sûre : Paris a bien besoin d'unau milieu de terrain. Voilà qui tombe plutôt bien, puisque la plupart des jeunes intégrés dans le groupe professionnel évoluent dans ce secteur de jeu, et il serait grand temps de savoir s'ils ont les épaules pour entrer pleinement dans la rotation la saison prochaine, avant de se lancer en quête de multiples recrues cet été. Une intersaison cruciale pour certains, dont Xavi Simons, en fin de contrat au 30 juin., confiait-il au média néerlandaisen mars dernier. Si son sort n'évolue pas dans les prochaine semaines, on entend déjà tous les clubs de Bundesliga préparer à nouveau leurs arguments.