Pronostic Wolfsbourg Mayence : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Wolfsbourg avance vers le maintien face à Mayence

Eliminé dès la phase de poule en C1 dans un groupe pourtant assez peu relevé (Lille, Séville et Salzbourg), Wolfsbourg n'a pas encore assuré son maintien en Bundesliga. Preuves que la saison a été compliquée. 13avec 6 points d'avance sur la zone rouge, le club estampillé Volkswagen a signé 4 défaites sur ses 5 derniers matchs et doit réagir après sa fessée reçue à Dortmund samedi dernier (6-1). A domicile, Wolfsbourg a tout de même gagné son dernier match, face à un relégable, l'Arminia Bielefeld (4-0). Avec un doublé de sa pépite Lukas Nmecha (9 buts en Bundesliga cette saison), meilleur buteur de cette équipe depuis le départ de Weshorst à Burnley cet hiver.

à 8 points de la 6place et 11 points devant le barragiste Stuttgart, Mayence semble condamner à finir la saison dans le ventre mou et cela se voit. Sur ses 4 derniers matchs, Mainz n'en a pas gagné un, signant 2 matchs nuls à Gladbach (1-1) et à domicile face au mal classé Stuttgart le week-end dernier (0-0), pour 2 défaites à Cologne (3-2) et Augsbourg (2-1). Face à une équipe qui semble démotivée par cette fin de saison, Wolfsbourg devrait pouvoir prendre des points ce vendredi soir.