Pronostic West Ham Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Chelsea impérial à West Ham

Depuis la prise en main de l'équipe par David Moyes il y a 2 ans, West Ham n'a cessé de progresser. En effet, les Hammers sont passés d'une équipe qui luttait pour le maintien à un candidat aux places européennes. La saison passée, après un très bon exercice, l'équipe londonienne s'est qualifiée pour l'Europa League où elle vient d'assurer sa place en 8e de finale suite à sa victoire au Rapid Vienne (0-2). En Premier League, les Hammers sont dans le Top 4 mais reste sur 1 nul et 2 défaites lors des 3 dernières journées : 2 revers en déplacement à Wolverhampton (0-1) et Manchester City (2-1). En milieu de semaine, les partenaires de Soucek ont parfaitement lancé leur match face à Brighton en ouvrant le score. Ensuite, les Hammers ont eu plusieurs opportunités d'aggraver la marque mais Neal Maupay, auteur d'un but sublime a offert un point aux Seagulls en fin de match (1-1).

Leader du classement, Chelsea est l'équipe à battre en Premier League. Les Blues sont impériaux depuis le début de saison, puisque seul City a réussi à vaincre les hommes de Tuchel. Impressionnants de solidité, les londoniens viennent de décrocher leur place en 8e de finale de la Ligue des Champions. De plus, la bande à Tuchel reste sur 12 matchs sans défaite (9 victoire, 1 qualif en EFL Cup et 2 nuls dont l'1 contre Manchester United (1-1) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, le coach allemand avait fait le choix de Timo Werner en pointe. Le buteur allemand a raté plusieurs opportunités dans cette rencontre qui aurait pu donner la victoire aux Blues. Ce week-end, c'est Lukaku qui devrait plutôt être titulaire. Elu meilleur club de l'année au Ballon d'Or, Chelsea est impérial en déplacement cette saison avec 6 victoires et un nul (à Anfield face à Liverpool) en Premier League. Le dernier succès obtenu loin de ses bases remonte au milieu de semaine à Watford, où Mount et Ziyech ont offert 3 points précieux pour conserver la tête de la Premier League (1-2). Sur la lancée de son exceptionnel début de saison, Chelsea devrait se sortir du piège tendu par West Ham.