Pronostic West Ham Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal conforte sa place dans le Top 4 face à West Ham

Depuis que David Moyes est revenu à West Ham, le club londonien fait partie des meilleures équipes d'Angleterre. Le club londonien a fini la saison dernière en 6position et ne devrait pas être loin de pouvoir accrocher une place similaire. Actuellement, lesse trouvent en 7e position avec 2 points de retard sur Manchester United. Toujours engagé en Europa League, West Ham a perdu beaucoup de forces dans sa campagne européenne et a progressivement enchaîné les mauvais résultats en Premier League. Lors des 5 dernières journées, les partenaires de Kurt Zouma n'ont remporté qu'un seul match face à une équipe d'Everton en grande difficulté. Jeudi, West Ham a été surpris à domicile lors de la demi-finale aller de l'Europa League face à l'Eintracht Francfort (1-2) après avoir sorti Séville et Lyon. La bonne nouvelle de la semaine a été le retour de Kurt Zouma au sein d'une défense privée de Diop et Ogbonna blessés.

de Premier League, Arsenal est bien placé pour retrouver les joies de la Ligue des Champions. Souvent décevant lors des dernières saisons, les Gunners semblent avoir retrouvé de leur superbe cette saison avec ses jeunes pépites, les Saka, Emile Smith-Rowe ou Martinelli. Après avoir connu une très bonne période en début d'année 2022, la bande à Arteta a marqué le pas suite à sa défaite contre Liverpool (0-2) mi-mars. Alors que l'on pensait qu'Arsenal continuerait de s'effondrer après un mois de galère, lesont retrouvé de leur superbe en dominant récemment deux grosses cylindrées. Dans un premier temps, les partenaires d'Alexandre Lacazette sont allés s'imposer à Stamford Bridge face à Chelsea (2-4) avec un Nketiah double buteur. Puis sur leur lancée, lesont pris le meilleur sur Manchester United (3-1) avec notamment une très belle réalisation de Xhaka, mais également un nouveau but de Saka. Lors de cette rencontre, Arsenal a eu beaucoup de réussite puisque Bruno Fernandes a trouvé le poteau sur penalty tandis que Dalot heurtait la barre. Lessont donc 4et n'ont plus qu'un adversaire pour décrocher ce strapontin, le grand rival Tottenham qui se trouve à 2 points derrière. Les deux formations doivent s'affronter dans quelques semaines en match en retard. Sur une excellente dynamique, Arsenal pourrait profiter de la fatigue européenne de West Ham pour décrocher un succès important.