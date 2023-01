Pronostic Villarreal Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

Le Real se reprend face à Villarreal

Quelques semaines après leur confrontation en Liga, Villarreal et le Real Madrid se retrouvent en 8de finale de la Copa del Rey. Le match de Liga nous avait offert un très beau spectacle avec la victoire du Sous-Marin jaune dans une rencontre haletante (2-1). Villarreal s'est repris depuis quelque temps et semble avoir accepté le départ d'Unai Emery à Aston Villa. Après avoir connu une entame compliquée, Quique Setien semble avoir imposé sa patte sur le jeu de sa formation. En plus de leur victoire contre le Real, les partenaires d'Etienne Capoue ont battu Valence dans le derby (2-1) et ont fait match nul contre le Celta à Vigo (1-1) lors de la dernière journée. De plus, Villarreal s'est qualifié assez aisément pour ce 8de finale de Copa del Rey en dominant successivement Santa Amelia, Guijuelo et Cartagene. Pour cette affiche, Quique Setien devrait être privé de Lo Celso mais a retrouvé Moreno, buteur contre le Real en championnat et lors du nul à Vigo (1-1).

En face, le Real Madrid voit le Barca prendre l'ascendant en Espagne. En effet, le club merengue s'est incliné le week-end dernier en finale de SuperCoupe d'Espagne face aux Catalans (3-1) dans une rencontre parfaitement maitrisée par les Blaugranas. Ce lourd revers intervient après une qualification compliquée en demi-finale, obtenue lors des tirs aux buts face à Valence, mais aussi après la défaite en Liga face à Villareal. Suite à ce revers, la Maison Blanche se retrouve à 3 points du leader barcelonais. Un peu moins bien actuellement, le Real élève généralement son niveau lors de cette dernière ligne droite comme il l'a montré l'an passé lors de son titre en Ligue des Champions. Pour affronter le sous-marin jaune, Ancelotti déplore les absences de Tchouaméni et Alaba. Marqué par ces récentes défaites, le Real devrait vouloir laver l'affront lors de ce 8de finale face à Villareal.