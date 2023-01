Pronostic Villarreal Girona : analyse, cotes et prono du match de Liga

Villarreal repart directement de l'avant face à Girona

Beau 5de Liga à l'orée de cette journée Villarreal a pourtant connu des heures troublées ces derniers mois avec le départ précipité de son coach, Unai Emery, pour Aston Villa et qui a dû être remplacé au pied levé par Quique Setien. Après avoir eu besoin d'un petit temps d'adaptation suite à l'arrivée de son nouveau technicien, le Sous-Marin Jaune a plutôt bien négocié ses échéances en alignant une belle série de 6 victoires toutes compétitions confondues. Depuis la reprise, les partenaires d'Etienne Capoue ont notamment pu se débarrasser du Real Madrid en Liga (2-1) avant de partager les points avec le Celta Vigo la semaine dernière (1-1). Opposés à nouveau aux Merenges jeudi soir mais en Coupe du Roi cette fois ci, ils avaient parfaitement entamé la rencontre en menant de 2 buts avant de subir le retour express des hommes de Carlo Ancelotti en seconde période (2-3). De son côté, Girona a pu faire son retour l'été dernier dans l'élite après 3 longues saisons passées à l'échelon inférieur. Logiquement concernée par la lutte pour le maintien, les promus sont finalement dans l'allure et se trouvent pour l'instant en milieu de tableau, à la 11place, avec 5 points d'avance sur le premier non relégable. Cela dit, les Catalans ont eu du mal à se remettre aux affaires après la trêve internationale. Battus en Coupe du Roi par une équipe de 4division, ils avaient ensuite dû se contenter de partager les points avec le Rayo Vallecano (2-2) et l'Espanyol Barcelone (2-2) avant de l'emporter difficilement devant une équipe de Séville en crise la semaine dernière (2-1). Mais dimanche, face à une équipe de Villarreal qui a remporté 4 de ses 5 derniers matchs de championnat à domicile, la marche risque sans doute d'être trop haute pour les