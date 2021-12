Pronostic Valenciennes Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Valenciennes et le Paris FC

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Valenciennes Paris FC :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir connu un exercice dernier marqué par de gros problèmes entre dirigeants et supporters, Valenciennes vit une 1partie de saison avec des résultats sportifs décevants. Mal embarqué, le club nordiste vient cependant d’enchaîner quelques bons résultats importants avec une victoire au stade du Hainaut face à Grenoble (1-0) et des nuls contre Le Havre et Ajaccio le week-end dernier (0-0 à chaque fois). De plus, le VAFC a décroché son ticket pour les 32de finale où il recevra le Racing Club de Strasbourg. Cette bonne série de résultats ne doit pas faire oublier le difficile début de saison des Nordistes, qui a poussé le club à se séparer d’Olivier Guéguan pour le remplacer par Christophe Delmotte le mois dernier. Avec son nouvel entraîneur, Valenciennes a pu remonter à la 14place de Ligue 2.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Paris FC a pour objectif la montée en Ligue 1. L’an passé, la formation parisienne avait décroché le dernier ticket des playoffs et s’était incliné d’entrée face à Grenoble. Pour atteindre son objectif, le PFC a fait appel à Thierry Laurey, qui avait connu la montée avec Strasbourg. Après avoir très bien débuté ce nouvel exercice, le club parisien a connu un passage délicat au cours duquel il n’a remporté qu’un seul match pendant 8 journées. En revanche, les hommes de Laurey se sont parfaitement relancés et viennent d’enchainer 6 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Qualifié pour le prochain tour de Coupe de France, le Paris FC a dominé Dijon, Rodez, Caen et Bastia en Ligue 2 en s’imposant à chaque fois sur le même score de 1-0. En regain de forme lors des dernières rencontres et n'ayant toujours pas pris de but en L2 depuis la nomination de Delmotte, Valenciennes pourrait stopper à domicile l’excellente série parisienne. Ce match nul à grosse cote est à tenter avec votre 1er pari remboursé en CASH chez PMU.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes Paris FC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !