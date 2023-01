Pronostic Valenciennes Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes costaud à domicile face à Annecy

Présent depuis plusieurs saisons en Ligue 2, Valenciennes est une formation qui a souvent déçu lors des exercices précédents. Cette année, les Nordistes avaient signé un départ intéressant mais restent sur une série de 5 journées sans la moindre victoire qui a estompé leur dynamique. Actuellement, la bande à Nicolas Rabuel se trouve dans la 1moitié de tableau mais seulement à la 9place avec 7 points de retard sur le 2, Bordeaux. Depuis la reprise, le VAFC a été tenu en échec à domicile par Amiens (1-1) avant d'être battu par Bastia (1-0) à Furiani. Le week-end dernier, les Valenciennois avaient parfaitement lancé leur 32de finale de Coupe de France face au Paris FC avec l'ouverture du score sur penalty de l'ancien clermontois Berthomier. La suite fut plus compliquée puisque le club parisien a su renverser les Valenciennois (3-1). Dans cette période de mercato, le VAFC a perdu son gardien de but Larsonneur, parti à l'AS Saint-Etienne.

En face, Annecy se bat pour son maintien sans faire trop de bruits. Les hommes de Laurent Guyot se retrouvent désormais en 14position avec deux points d'avance sur la relégation. Les Hauts-Savoyards font une bonne première partie de saison pour un promu. Pour son match de reprise, Annecy a réussi une très bonne opération dans l'optique du maintien en s'imposant à domicile face à l'AS Saint-Etienne (2-1) en profitant des offrandes stéphanoises. Ensuite, Annecy a été tenu en échec, encore à domicile, par un autre mal classé : le Nîmes Olympique (0-0). Le week-end passé, le promu a passé sans encombre son 32de finale de Coupe de France face à Villerupt Thil (1-6), club de R1. Tout simplement invaincu depuis le début de saison à domicile, Valenciennes devrait au moins prendre le point du nul face à une équipe d'Annecy qui devrait viser ce résultat.