Pronostic Troyes Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens joue le coup à fond face à Troyes

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes Lens :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour son retour en Ligue 1, Troyes a quasiment fait le job. Les Troyens possèdent 6 points d’avance sur l’AS Saint-Etienne qui possède également une différence de buts largement défavorable, et ils devraient donc se maintenir. Tout n’a pas été de tout repos pour l’ESTAC qui a notamment fait face au départ surprise de Laurent Batlles en milieu de saison. Son remplaçant, Bruno Irles, a mis quelques semaines à poser son empreinte sur le jeu troyen. Le très bon passage vécu par le club troyen en mars lui a permis de prendre des points d’avance sur la zone de relégation. Dernièrement, les partenaires de Tardieu ont obtenu un succès important face à Lille (3-0) au cours duquel ils ont inscrit 3 penaltys. Le week-end dernier, l’ESTAC a réussi un petit exploit. En effet, mené de 2 buts au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain, Troyes a arraché le point du nul (2-2). Le capitaine Tardieu s’est même permis d’égaliser d'une panenka sur penalty, ce geste traduit toute la confiance des Troyens lors de cette fin de saison.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lens est une équipe agréable à voir évoluer car leurs rencontres sont souvent animées. Actuellement, le Racing occupe la 7e place de Ligue 1 et espère pouvoir revenir sur Rennes (5e), qui possède 4 unités d’avance. Pour cela, les Lensois n’ont pas le choix et doivent remporter leurs deux derniers matchs. Les hommes de Franck Haise finissent forts puisqu’ils sont invaincus lors des 6 derniers matchs avec 4 victoires obtenues pour 2 nuls. Le week-end dernier, les Sang et Or ont une nouvelle fois montré leur superbe état d’esprit en prenant le dessus sur le stade de Reims avec un but décisif de Seko Fofana inscrit dans les arrêts de jeu (1-2). Le capitaine lensois a déjà inscrit plusieurs buts dans lepour son équipe cette saison. Déterminé à jouer le coup à fond pour les places européennes, Lens devrait s’imposer face à une équipe troyenne désormais quasiment assurée de rester en Ligue 1.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !